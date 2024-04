Donte DiVincenzo comme un poisson dans l’eau à New York

Comme la plupart des franchises, les Knicks organisaient leur « media day » lundi, et c’était donc l’occasion d’entendre les premiers propos de Donte DiVincenzo comme nouveau joueur de New York.

Un club où l’arrière de 26 ans retrouve des visages connus : Jalen Brunson, Josh Hart et Ryan Arcidiacono, ses anciens coéquipiers à l’université de Villanova, tout en se rapprochant de ses terres natales.

« Premièrement, je suis à deux heures de ma famille, et ma famille est la chose la plus importante pour moi », a en effet ainsi démarré le natif du Delaware, Etat voisin de l’Etat de New York. « Et puis il y a les gars de Villanova évidemment, qui sont comme une extension de ma famille, particulièrement Jalen [Brunson]. »

Par la suite, « DDV » s’est étendu sur le sujet de fond : le sportif. Signé pour quatre saisons, l’ancien arrière des Bucks, Kings et Warriors est la seule recrue estivale de cette équipe des Knicks qui a logiquement choisi de miser sur la continuité, après une campagne à 47 victoires et une première accession au second tour des playoffs depuis 2013. Des Knicks en bonne santé sur le plan des résultats, en somme, et c’est ce qui a convaincu la recrue.

Fait pour s’entendre avec Tom Thibodeau

« Au final, c’est surtout que j’aime gagner des matchs de basket. Et quand j’ai étudié mes options sur le marché cet été, l’option avec laquelle j’étais le plus confortable c’était de venir [à New York] », a-t-il ajouté. « L’aspect famille donc, mais aussi le fait qu’ils sortent d’une bonne saison, et que je peux apporter ma pierre à l’édifice déjà en place, pour aider à porter cette équipe encore plus loin. »

Sans surprise, comme Steve Kerr et Stephen Curry l’annonçaient cet été, Donte DiVincenzo a également confirmé qu’il se voyait exactement comme on l’imaginait à New York : un vaillant soldat pour Tom Thibodeau, un peu comme Josh Hart, un « role player » prêt à se plier en quatre pour le bien du collectif.

« On a une sacrée bonne équipe, avec un sacré bon coach, et on a une grosse profondeur d’effectif. Je pense qu’on va pouvoir multiplier les combinaisons. Ces décisions ne sont pas de mon ressort, moi je me concentre sur la manière dont je peux contribuer, et c’est [Tom Thibodeau] qui en décidera », ajoute le nouvel arrière de New York. « Titulaire ou sortie de banc, 20 ou 40 minutes, mon objectif est le même. C’est de gagner des matchs, pas de viser des accolades individuelles et de la jouer égoïste. Plus on gagne, plus tout le monde est heureux. »

Donte DiVincenzo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 MIL 27 15 40.3 26.5 75.0 0.6 1.8 2.4 1.2 1.4 0.5 0.7 0.2 4.9 2019-20 MIL 66 23 45.5 33.6 73.3 1.0 3.8 4.8 2.3 1.7 1.3 1.4 0.3 9.2 2020-21 MIL 66 28 42.0 37.9 71.8 1.2 4.5 5.8 3.1 1.7 1.1 1.4 0.2 10.4 2021-22 * All Teams 42 24 35.1 33.9 84.3 1.0 3.1 4.1 2.8 1.6 1.1 1.7 0.2 9.1 2021-22 * SAC 25 27 36.2 36.8 83.9 0.9 3.5 4.4 3.6 1.7 1.5 1.8 0.2 10.3 2021-22 * MIL 17 20 33.1 28.4 85.2 1.1 2.5 3.5 1.7 1.5 0.7 1.7 0.2 7.2 2022-23 GOS 72 26 43.5 39.7 81.7 1.1 3.4 4.5 3.5 1.9 1.4 1.6 0.1 9.4 2023-24 NYK 80 29 44.3 40.2 75.4 0.8 2.9 3.6 2.7 2.1 1.3 1.4 0.4 15.4 Total 353 25 42.7 37.6 77.1 1.0 3.4 4.4 2.8 1.8 1.2 1.4 0.3 10.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.