Pour Steve Kerr, Donte DiVincenzo sera le nouveau chouchou de Tom Thibodeau

Après une bonne campagne 2022/23 suivie d’un honorable parcours en playoffs, les Knicks ont sans surprise misé sur la continuité cet été. Le noyau dur de l’effectif sous contrat et Josh Hart prolongé sur quatre ans, le coeur du dispositif de la franchise de New York est déjà en place. La direction s’attèle donc à entourer ce noyau avec des joueurs de complément, et en l’occurrence, avec Donte DiVincenzo.

Seule recrue des Knicks pour le moment dans cette intersaison, l’arrière a signé pour quatre saisons et 50 millions de dollars, après une bonne année chez les Warriors. À New York, « DDV » va ainsi reformer le fameux trio de l’université de Villanova, avec Jalen Brunson et Josh Hart, et va aussi découvrir Tom Thibodeau. Dont il va très vite devenir le chouchou la saison prochaine, selon Steve Kerr….

« [Tom] va l’adorer, car [Donte] est un bosseur », assure en effet le coach des Warriors, dithyrambique sur l’ancien joueur de Milwaukee et Sacramento. « C’est une teigne, il joue dur à chaque possession. Tom va adorer cette mentalité. C’est un compétiteur, et en cela il ne sera pas dépaysé chez les Knicks, qui m’ont vraiment marqué par leur esprit de combattants l’an passé. Et puis, il va retrouver ces gars de Villanova, avec Josh [Hart] et Jalen [Brunson]. Leur connexion est réelle, ils ont gagné ensemble à l’université, deux fois. Ça ne s’oublie pas. »

Un soldat polyvalent

Plus concrètement, sur le terrain, Donte DiVincenzo sera amené à jouer un rôle de couteau suisse chez les Knicks la saison prochaine. Volontaire dans tous les secteurs de jeu, il est l’archétype d’un soldat de Tom Thibodeau…

« [Les Knicks] s’offrent un joueur qui joue des deux côtés du terrain. Il peut aussi bien porter la balle comme jouer loin du ballon. Et en défense, il en impose. Les gars de son profil sont super importants », ajoute Steve Kerr. « Il harcèle le porteur de balle, couvre tout le terrain, apporte une bonne présence au rebond, notamment côté faible. Et puis il a vraiment bien shooté chez nous cette saison. C’est un super joueur, polyvalent. »

Le dernier point soulevé par le prochain coach de Team USA sera d’ailleurs particulièrement important chez les Knicks, qui ont fini par payer cash, au deuxième tour des playoffs contre le Heat, leur terrible maladresse derrière l’arc (29.9%). En cela, les 39.7% de réussite dans l’exercice (sur 5.3 tirs par match) de Donte DiVincenzo font faire beaucoup de bien au « spacing » des Knicks, sans compter que l’arrière de 26 ans incarne aussi une option supplémentaire, avec Jalen Brunson, Julius Randle et Immanuel Quickley, à la création, pour lui et les autres.

« J’ai adoré l’avoir sous mes ordres », conclut Steve Kerr. « Il joue avec tellement de passion et d’énergie. »

Donte DiVincenzo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 MIL 27 15 40.3 26.5 75.0 0.6 1.8 2.4 1.2 1.4 0.5 0.7 0.2 4.9 2019-20 MIL 66 23 45.5 33.6 73.3 1.0 3.8 4.8 2.3 1.7 1.3 1.4 0.3 9.2 2020-21 MIL 66 28 42.0 37.9 71.8 1.2 4.5 5.8 3.1 1.7 1.1 1.4 0.2 10.4 2021-22 * All Teams 42 24 35.1 33.9 84.3 1.0 3.1 4.1 2.8 1.6 1.1 1.7 0.2 9.1 2021-22 * SAC 25 27 36.2 36.8 83.9 0.9 3.5 4.4 3.6 1.7 1.5 1.8 0.2 10.3 2021-22 * MIL 17 20 33.1 28.4 85.2 1.1 2.5 3.5 1.7 1.5 0.7 1.7 0.2 7.2 2022-23 GOS 72 26 43.5 39.7 81.7 1.1 3.4 4.5 3.5 1.9 1.4 1.6 0.1 9.4 Total 273 24 42.0 36.2 77.7 1.0 3.6 4.6 2.8 1.7 1.2 1.4 0.2 9.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.