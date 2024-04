Josh Hart joue au poste qui arrange tout le monde

Jamais vraiment dans les plans de Tom Thibodeau depuis son arrivée à New York en 2020, Obi Toppin a été transféré cet été vers Indiana par les Knicks. Parce qu’ils n’envisageaient pas de le prolonger, les dirigeants new-yorkais l’ont donc évacué pour ne pas le perdre sans contrepartie l’été prochain, récupérant dans l’affaire deux futurs second tours de Draft.

Sauf que l’ancien de Dayton pas été remplacé poste pour poste cet été, puisque la direction des Knicks a préféré renforcer sa rotation des postes extérieurs en recrutant Donte DiVincenzo, comme chez lui à New York.

Josh Hart, le couteau-suisse

En clair : la doublure de Julius Randle cette saison ne sera pas un ailier-fort naturel, et c’est sans doute Josh Hart qui par défaut s’y collera. Et visiblement avec plaisir, à l’écouter.

« Mon rôle, c’est celui dont l’équipe a besoin », a-t-il en effet répondu ce mardi, premier jour du camp d’entrainement. « Prenons l’an passé, j’ai parfois monté la balle, parfois jouer comme poseur d’écran. Pareil en défense, je défends le poste qui arrange tout le monde. Donc peu importe. C’est selon les besoins de l’équipe. »

Puis le couteau-suisse des Knicks de rappeler qu’il a surtout déjà endossé ce statut de « petit » poste 4, l’an passé à Portland, et qu’il est donc déjà à l’aise avec ce rôle de facilitateur dans la peinture quand il officie comme poseur d’écran. D’autant qu’il reste un très bon rebondeur pour sa taille : 6,2 prises par match en carrière.

RJ Barrett également volontaire

« J’étais essentiellement un des deux ailier-forts de l’équipe. Mais c’est un peu le signe des temps, avec l’importance de plus en plus grande du ‘small ball’, des écrans à deux petits, tout cela », ajoute-t-il. « Donc ça ne me dérange pas. Dans tous les cas, j’aime bien débloquer des situations sur le ‘short-roll’. »

Lui aussi interrogé à ce sujet au « media day » des Knicks lundi, RJ Barrett a expliqué que cette possibilité ne lui avait pas encore été exposée, mais qu’il était dans tous les cas prêt à s’y coller, pour les besoins de l’équipe.

« Je ne sais encore rien à ce propos. Mais oui, si cela venait à se concrétiser, je suis à l’aise avec ce rôle », assure l’ailier canadien. « Je m’adapterai volontiers, mais je pense que la physionomie des matchs décidera de tout cela. »