Les Bucks en quête d’alchimie, de camaraderie… et surtout de défense

Il y a quelques jours, les Bucks affichaient un bilan de 5 victoires pour 2 défaites et pouvaient se féliciter, malgré des problèmes, notamment défensifs, bien visibles, d’amortir le choc.

Deux défaites face aux Pacers et au Magic plus tard, et c’est le retour de la soupe à la grimace à Milwaukee.

« Notre camaraderie et notre alchimie ne sont pas du tout au point », peste Bobby Portis. « C’est évident sur le terrain. Cela va prendre un peu de temps. Nous ne voulons pas que cela prenne trop de temps, mais nous allons bientôt trouver une solution, je l’espère. Nous essayons simplement de nous comprendre les uns les autres. »

À leur décharge, les Bucks ont dû faire sans Damian Lillard lors de leurs deux dernières sorties. Mais cela n’explique pas les problèmes défensifs, Milwaukee n’affichant toujours que la 25e défense…

Une défense trop ouverte pour les adversaires

« Nous essayons de mettre en place les nouvelles choses voulues par le coach et de nous concentrer sur elles, ce qui nous éloigne un peu de la façon dont nous avions l’habitude de jouer » continue Bobby Portis. « Nous essayons de comprendre et de le mettre en place, en faisant confiance à ce qu’il veut et en faisant ce qu’il nous demande. »

Avec des nouveaux schémas défensifs pas encore maîtrisés mais aussi simplement de moins moins défenseurs (Damian Lillard, Malik Beasley, Cam Payne…) sur les lignes arrières ainsi qu’un Khris Middleton au ralenti, les Bucks n’arrivent pas à ralentir leurs adversaires. Malgré un Giannis Antetokounmpo qui se démultiplie en attaque.

« La fierté individuelle est là », assure le « Greek Freak ». « Mais la défense collective n’est pas là. Nous ne nous aidons pas autant que nous le devrions. Les intervalles sont tellement… j’ai l’impression que les intervalles sont grands ouverts. Les adversaires sont trop à l’aise pour dribbler, attaquer, descendre, trouver un angle et créer quelque chose pour eux-mêmes ou pour leurs coéquipiers. J’aimerais bien qu’on nous défende de cette façon. »

Le double MVP assure qu’il doit toutefois montrer l’exemple, surtout sans Damian Lillard.

« Ce n’est pas ce que nous sommes. Ce n’est pas les Milwaukee Bucks … Et ça commence par moi. Ça commence par le leader de l’équipe. Je dois être meilleur. Mais encore une fois, personne ne peut pas le faire tout seul. Défensivement, nous devons en faire plus. Qu’il y ait plus de monde dans la peinture. Qu’il y ait plus de monde dans les couloirs (de pénétration). Ne pas permettre aux adversaires d’être à l’aise et de pouvoir attaquer ».