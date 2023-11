Les Rockets aiment la difficulté

Contrairement à leur succès contre les Lakers, les Rockets n’ont pas fait un match parfait dans cette réception des Pelicans. Ils ont été bougés en premier quart-temps par l’activité de Zion Williamson par exemple, et ont également souffert de loin durant toute la partie, avec un faible 10/35 à 3-pts.

Sauf un passage en deuxième quart-temps, les joueurs d’Ime Udoka ont été dominés au score pendant la majorité de la rencontre. Mais ils ont tenu, notamment avec leur défense et grâce à un très bon Alperen Sengun (24 points à 11/15 au shoot, 8 rebonds), pourtant gêné par sa cheville gauche touchée.

« Cela montre son implication. Il progresse match après match, saison après saison. Il a joué malgré la douleur, alors qu’il aurait pu s’en servir comme excuse », souligne le coach pour le Houston Chronicle. « Mais il a voulu jouer et faire ses minutes. Il a évolué malgré ça, il a fait les efforts, s’est jeté sur les ballons, a marqué. C’est important de voir cette réussite même s’il est diminué. »

Une préférence pour les victoires à l’arrache

La preuve que les Rockets n’étaient pas loin de voir leur série de victoires s’interrompre, c’est l’évolution du score. New Orleans avait encore sept points d’avance à quatre minutes du terme, puis cinq points à deux minutes. Avant de s’incliner finalement de trois unités.

« Ce genre de match est plus gratifiant que les larges victoires », se réjouit Fred VanVleet, héros du « money time » avec ses deux shoots primés de suite en trente secondes. « On doit bosser, lutter pour gagner. On est devant, derrière, il y a des fautes techniques, de la maladresse, des ballons perdus : il y avait tout dans ce match. On a continué de se battre pour l’emporter. »

Ime Udoka fait la même analyse, après les succès faciles contre les Kings (+25) et les Lakers (+34). « C’est davantage gratifiant de gagner de cette manière. On veut se forger un caractère et on veut voir les joueurs être dans certaines situations. C’est valorisant de trouver un moyen de gagner les soirs où l’équipe ne joue pas à son meilleur niveau. »

Une équipe qui fait les efforts désormais

Devoir bricoler dans des circonstances difficiles est aussi une bonne chose pour Dillon Brooks. « Être dans le dur et batailler, c’est génial pour nous. Quand on n’est pas bien, trouver un moyen de gagner comme ça, c’est positif pour notre construction. Ça motive de savoir qu’on peut être dos au mur et tout de même gagner », livre le Canadien.

La défense de Sengun sur une passe de Zion Williamson ou encore le rebond offensif de VanVleet qui amène son premier shoot primé sur la même séquence dans le « money time » le prouvent : les Texans ont changé par rapport à la saison dernière.

« La saison passée, l’énergie était différente. On est à cinq victoires de suite désormais et on veut gagner chaque match, se battre sur chaque ballon », explique le pivot. « Il n’y a pas de secret en NBA, si on joue dur, on s’offre des chances de l’emporter », conclut VanVleet.