Alperen Sengun, le leader inattendu des Rockets

Ce n’est jamais simple pour un jeune intérieur européen de s’imposer en NBA, et Nikola Jokic peut en témoigner. Alors qu’on l’a souvent comparé au pivot des Nuggets, Alperen Sengun semble suivre la même voie.

Après deux saisons à apprendre à perdre et à jouer avec des croqueurs, le Turc a clairement franchi un cap au point d’être le meilleur marqueur des Rockets, mais aussi le meilleur rebondeur et le deuxième passeur ! Il y a quelques jours, il était même devenu le plus jeune pivot de l’histoire NBA à atteindre les 500 passes décisives en carrière. Devant qui ? Nikola Jokic évidemment.

Sengun égale le record de passes d’Olajuwon

Un Sengun qui s’offre le luxe, la nuit dernière, de dominer Domantas Sabonis avec 17 points, 12 passes et 8 rebonds en trois quart-temps ! Au passage, il égale le record de passes d’Hakeem Olajuwon et dans son sillage, les Rockets remportent un troisième match de suite. Au club depuis trois saisons, le jeune intérieur peut témoigner que les Rockets ont changé.

« Actuellement, on joue comme des animaux ! » lâche-t-il. « Au-delà de l’aspect sauvage, tout le monde joue dur et physique. Tout le monde s’aide les uns les autres, et personne ne nous inscrira des paniers faciles. On revient en défense. On fait tout en ce moment. Il faut qu’on continue comme ça toute l’année, et on ne laissera plus personne nous bousculer ! »

Un coach fier de ses joueurs

Après trois rencontres pour trouver leurs marques, les Rockets semblent avoir intégré le message d’Ime Udoka puisque l’équipe défend beaucoup mieux sur les tirs extérieurs, et elle limite les points encaissés sur contre-attaque. Le choix de « switcher » en défense est exigeant physiquement, mais ça paie.

« J’ai adoré notre agressivité dès l’entame » commente Ime Udoka. « Ils ont débarqué en voulant imposer leur physique, à essayer d’accroître leur pression, et on l’a bien géré. D’une certaine manière, on leur a rendu la monnaie de leur pièce. J’ai adoré tout ce qu’on a fait pour répondre au combat, à prendre le premier coup, mais en y répondant bien. »

Alperen Sengun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 72 21 47.4 24.8 71.1 1.9 3.5 5.5 2.6 3.0 0.8 2.0 0.9 9.6 2022-23 HOU 75 29 55.3 33.3 71.5 3.2 5.8 9.0 3.9 3.4 0.9 2.6 0.9 14.8 2023-24 HOU 5 33 58.0 40.0 53.3 2.6 6.0 8.6 6.0 3.2 1.0 2.0 0.2 18.4 Total 152 25 52.5 28.3 70.8 2.6 4.7 7.3 3.3 3.2 0.9 2.3 0.9 12.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.