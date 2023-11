C’était le premier duel entre Rudy Gobert et Victor Wembanyama et c’était un vrai duel puisque les deux Français ont passé la majeure partie du match à défendre l’un sur l’autre.

Au final, ce sont les Wolves qui l’emportent (117-110) grâce principalement à un troisième quart-temps complètement raté par les Spurs. Après le match, Rudy Gobert (11 points à 5/10 au tir, 10 rebonds) et Victor Wembanyama (29 points à 12/21 au tir, 9 rebonds, 4 passes et 4 contres) ont d’ailleurs échangé leurs maillots.

« C’était spécial » expliquait Wemby sur ce duel franco-français. « Je sais que, chaque soir, il y a un ou deux gars contre lesquels ce sera spécial de jouer. Mais là, c’est quelqu’un qui, depuis des années, essaie de prendre soin de moi et de m’enseigner des trucs. C’était donc encore plus spécial et stimulant. »

Contré trois fois par Victor Wembanyama, Rudy Gobert se disait impressionné par le 1er choix de la dernière Draft.

« Il est déjà un problème, mais il va être un énorme problème très rapidement »

« Son positionnement est bien en avance, par rapport au positionnement classique d’un rookie », explique le triple meilleur défenseur de l’année. « On peut voir qu’il est bien coaché et qu’il étudie le jeu. Il ne va que progresser durant la saison. Il influence déjà les tirs, il rentre déjà dans la tête des gars défensivement. Il va être un énorme problème. Il est déjà un problème, mais il va être un énorme problème très rapidement. »

Avant et après le match, le pivot des Wolves se disait « très heureux et fier de son évolution et de sa progression », alors que Victor Wembanyama a notamment inscrit 13 de ses 29 points dans le quatrième quart-temps, pour permettre à San Antonio de s’offrir une fin de match à enjeu, et faire un peu peur à la troupe d’Anthony Edwards…

« C’est ce qui le motive. Il vit pour ces moments. C’est un compétiteur. Un gagnant. Avec la façon dont il travaille, son état d’esprit, la façon dont il étudie le jeu… Vous ajoutez cela aux qualités physiques uniques qu’il possède et je ne pense pas que nous allons voir quelque chose comme ça avant un certain temps » continue Rudy Gobert.

Ce dernier note d’ailleurs une vraie évolution de son jeune compatriote depuis la Draft, notamment physique.

« Il est difficile d’imaginer ce qu’il sera – et il le sera – après quelques années de travail, comme il le fait. Je ne peux même pas imaginer comment il va évoluer » conclut-il ainsi.