Malgré un bon Killian Hayes, Philly signe une 7e victoire de suite

Il n’y a pas eu de surprise dans le choc des extrêmes entre le premier et le dernier de la conférence Est. Detroit a en effet affiché une belle résistance pendant trois quart-temps et demi avant de flancher face à la solidité des Sixers et l’agressivité du duo Maxey-Embiid. Les Pistons ont pourtant surpris des Sixers un peu amorphes d’entrée jeu, avec Killian Hayes à la baguette ! Aux côtés de Cade Cunningham, le meneur français de Detroit a été dans tous les bons coups, au scoring d’abord puis à la passe pour faire rapidement passer l’écart à +10 (17-7).

Killian Hayes a ensuite remis le couvert lors de son retour en fin de premier quart en se distinguant avec un 3-points puis deux passes pour les paniers extérieurs de Jared Rhoden et Marcus Sasser au buzzer (33-21).

L’avance a grimpé jusqu’à +16 en milieu de deuxième acte et Detroit était toujours à +15 à trois minutes de la pause après un nouveau panier signé Killian Hayes (56-41).

Jusqu’à un premier rapprochement des Sixers avant le repos, insufflé par le duo Harris-Embiid (56-48), puis un nouveau run dès le retour des vestiaires pour conclure un 16-2 et relancer complètement le match (58-57), avec cette fois Tyrese Maxey et Kelly Oubre Jr. aux manettes pour épauler Joel Embiid.

Detroit étouffé dès le début du quatrième quart-temps

Tout était à refaire pour des Pistons de plus en plus en difficulté face à l’imposant Joel Embiid, qui ne s’est pas privé d’inscrire ses 13e et 14e lancers-francs de la soirée pour égaliser puis faire passer les siens en tête (71-72).

En tête de raquette, De’Anthony Melton et Nicolas Batum ont concrétisé le retour aux affaires des Sixers avec deux 3-points qui ont offert à Philly son premier gros écart du match (73-81). Et malgré tous les efforts de Killian Hayes en fin de troisième quart-temps (77-83), Detroit a rapidement plongé ensuite.

Tout a basculé lorsque De’Anthony Melton et Tyrese Maxey ont appuyé sur l’accélérateur avec un nouveau 3-points pour le premier et trois séquences en transition conclues par deux paniers et une passe lobée pour Tobias Harris pour le second (79-94). Alors que les Pistons continuaient de bafouiller leur basket en attaque, les Sixers en ont profité pour tuer le suspense pour de bon, avec notamment 7 points de suite de Tobias Harris pour porter la marque à 95-110 et assurer une 7e victoire consécutive à Philly (106-114). C’est aussi la 7e défaite de suite des Pistons…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Killian Hayes sur sa lancée. Même s’il a plongé comme les autres dans le dernier acte, le Français avait jusque-là livré une prestation presque parfaite. Impliqué au scoring ou à la passe sur 15 des 33 points de son équipe en premier quart-temps, meilleur scoreur des Pistons à la pause avec 14 points et 6 passes décisives, il aura même allumé la dernière étincelle en fin de troisième quart-temps pour maintenir les siens en vie. Si Detroit enchaîne les défaites, Killian Hayes continue pour sa part d’afficher de bonnes choses, pour prouver qu’il mérite toute la confiance de Monty Williams avec ses 23 points, son record cette saison.

– Les lancers-francs des Sixers. Les joueurs de Nick Nurse ont usé de cette bonne agressivité vers le cercle pour se présenter à 41 reprises sur la ligne de réparation cette nuit. Celle-ci leur aura permis de tenir bon face à des Pistons euphoriques en première mi-temps, puis d’achever un adversaire usé sur la fin de partie. Derrière l’impeccable Joel Embiid, qui aura pesé de tout son poids dans la raquette de Detroit (16/19), on peut également souligner les parfaits 9/9 de Tyrese Maxey et 6/6 de Tobias Harris qui auront contribué au joli 35/41 global. De son côté, Detroit en a tiré presque moitié moins, terminant la rencontre à 18/22 dans l’exercice.

