Plus à l’aise à l’extérieur, les Warriors peuvent enchaîner à domicile

Stephen Curry avait l’égalisation au bout des doigts. Mais visiblement intimidé par la présence de Nikola Jokic près du cercle, le meneur des Warriors a envoyé un lay-up main gauche trop long. Les Nuggets finissaient par s’imposer d’une petite possession, infligeant aux Californiens leur deuxième défaite sur les trois derniers matchs.

« Jouer les champions en titre à l’extérieur, à la fin d’un long « road trip », c’était une sacrée bataille. Nos gars se sont vraiment battus et se sont donné une chance de gagner. C’était difficile de finir ainsi, mais je ne peux pas être plus fier d’eux et enthousiasmé par notre équipe », formule malgré tout Steve Kerr.

Son équipe terminait en effet une série de déplacements sur six jours, à OKC (victoire de deux points), à Cleveland (défaite de 11 points) et enfin Detroit (victoire de 11 points). Leur prestation de cette nuit est d’autant plus positive que les champions 2022 devaient faire sans Draymond Green (raisons personnelles) et Gary Payton II (malade).

Résultat : Stephen Curry n’a pas la défaite trop mauvaise. « On ne se sent pas si mal après cette défaite, en ayant conscience des étapes à franchir, qu’ils sont les champions en titre, à domicile, avec le calendrier qu’on a eu. On a un esprit de compétition et de solidarité qu’il est agréable de voir se développer si tôt dans la saison », apprécie le meneur des Warriors, selon qui son équipe aurait pu se montrer un peu plus organisée en attaque.

Six matchs de suite à domicile

« On y était. On s’est donné une chance de gagner dans une salle où il est très difficile de le faire. Et oui, cette série de voyages a été longue et éprouvante. Mais en rentrant chez nous, nous avons hâte que cette série de six matches à domicile débute pour nous remettre d’aplomb », complète Klay Thompson, auteur de 15 points.

Les Warriors vont recevoir successivement les Cavs, les Wolves à deux reprises, le Thunder également deux fois de suite et enfin les Rockets. Pas un calendrier facile mais l’occasion de confirmer une entame de saison globalement réussie. Défaits face aux champions, ils restent dans le Top 4 de leur conférence avec six victoires pour trois défaites.

« On a pris un super départ. Quand vous commencez la saison avec autant de matches à l’extérieur, ça peut vite se gâter si vous en perdez quelques-uns, surtout avec les ‘back-to-backs’ qu’on a eus », salue Kevon Looney.

Sachant que les Warriors ont déjà disputé 7 de leurs 9 rencontres loin de leurs bases. Ce qui n’est pas rien pour une équipe qui voyageait si mal l’an dernier (11 victoires – 30 défaites). Ils avaient dû attendre le… 20 novembre pour s’imposer une première fois à l’extérieur. Cette saison, ils ont déjà cinq succès « on the road » au compteur.