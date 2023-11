Les Nuggets évitent la gueule de bois

Battus par les Wolves, pour la première fois de la saison, les Nuggets avaient réagi de belle manière en dominant logiquement les Mavericks, lors de la première soirée du tournoi NBA. Pour expliquer ce succès, Michael Malone avait avancé « l’énergie » de son groupe. « On a joué avec plus d’énergie et c’est ça dont je suis le plus satisfait », déclarait le coach.

Cette analyse pourrait coller avec le début de saison des Nuggets, leaders de la conférence Ouest et de la ligue avec sept victoires pour une seule défaite.

Contrairement aux Warriors après leur titre de 2022, les joueurs de Denver n’ont pas calé pour repartir. Pour comparer, Stephen Curry et ses coéquipiers avaient eu besoin de 16 matches pour gagner 7 rencontres…

« On n’a pas connu de gueule de bois, en ce début de saison, après notre titre », se réjouit Michael Malone pour The Athletic. « Les joueurs n’ont pas pensé qu’ils pouvaient simplement faire tourner la machine parce qu’on était les champions en titre. Et les gars méritent qu’on les salue pour cela. Ils ont compris la responsabilité que représente un titre remporté. La plupart des matches, ils ont affiché le bon état d’esprit et la bonne approche. »

Les Nuggets se savent attendus par tout le monde

Cinq victoires en cinq matches à domicile, la cinquième attaque la plus efficace de la ligue et la huitième défense : les voyants sont au vert pour les Nuggets. La blessure de Jamal Murray semble être le seul nuage dans ce ciel bleu.

« Je trouve qu’on joue un basket très efficace », observe le coach. « Notre défense est plutôt bonne. Notre attaque, si on met de côté les ballons perdus, encore trop nombreux, est très bonne. Je suis toujours à la recherche d’améliorations donc je pense qu’on peut mieux faire des deux côtés du terrain. »

Tant que l’attitude des champions en titre sera la même, Michael Porter Jr. et ses coéquipiers n’auront pas de gros soucis à se faire.

« Je pense qu’on sait à quel point on est bon, on connaît nos standards », assure notamment l’ailier. « On sait que chaque adversaire va venir jouer le champion, va donner le meilleur de lui-même. De plus, les joueurs continuent de progresser individuellement. Si on avance collectivement, ça nous aide tous. Après avoir gagné le titre, on s’est amusé mais on est revenu à la salle pour travailler. »