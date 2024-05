Nikola Jokic au presque parfait, les Nuggets maîtrisent Dallas

Invaincus avec quatre victoires lors de leurs quatre premières sorties, les Mavericks récupèrent en plus Kyrie Irving pour ce déplacement à Denver dans le cadre de la NBA Cup. Jason Kidd, malade, n’est lui pas sur le banc.

En face, les Nuggets sortent de leur première défaite de la saison chez les Wolves mais, de retour à la maison, ils retrouvent leur public et un parquet bien « flashy » pour le tournoi de mi-saison. De quoi leur permettre de mettre en place leur jeu en premier quart-temps, derrière un Nikola Jokic qui appuie toujours là où ça fait mal…

Hormis les balles perdues, il n’y a rien à jeter du côté de Denver, qui finit les 12 premières minutes avec 40 points à 70% de réussite (14/20), dont 6/7 derrière la ligne à 3-points, et une implication générale.

Les Mavericks sont relégués à -16 (40-24) et vont donc courir après le score pendant toute la soirée.

Luka Doncic et sa troupe vont pendant trois quart-temps tenter de trouver un « run » leur permettant de recoller et de tenter le hold-up mais Nikola Jokic et les siens trouveront systématiquement la solution pour ne pas l’autoriser.

De quoi s’offrir une victoire logique et autoritaire (125-114), la première défaite de la saison pour les Mavericks.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La symphonie du premier quart-temps. Difficile de faire beaucoup mieux que ce premier quart-temps pour les Nuggets. Nikola Jokic qui fait parler sa puissance, Michael Porter Jr. qui fait parler son toucher, du jeu rapide, des coupes, du mouvement… Ces Nuggets connaissent leurs forces et savent appuyer dessus quand il le faut.

– La différence dans la raquette. Comme face au Thunder, les Nuggets ont profité de leur taille et de leur densité physique pour matraquer la peinture adverse, face à des Mavericks beaucoup plus attirés par le jeu au large. Résultat ? 51 rebonds (dont 19 offensifs) à 34 pour Denver et 68 points dans la peinture à 40.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.