Battus par les Wolves, les Celtics n’étaient pas habitués à une telle pression

Il restait trois minutes à jouer dans la prolongation quand Jayson Tatum a décidé d’attaquer Anthony Edwards, sur un un-contre-un en tête de raquette. L’arrière des Wolves jouait avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête depuis un moment : il avait pris sa cinquième faute à l’entame du quatrième quart-temps.

Malgré la menace d’être sanctionné une sixième fois et d’être exclu, le leader de Team USA ne s’est pas démonté. Il a signé une solide défense sur l’homme, provoquant même un entre-deux avec son adversaire des Celtics, tombé à terre. « J’ai dû lui montrer que je pouvais défendre », formule l’arrière.

Risqué ? Non, car il estime que les arbitres « ne voulaient pas » le voir sortir. « C’est comme ça que je voyais les choses. J’ai dis à Finchy (ndlr : Chris Finch, son coach) : ‘S’ils me sortent, c’est de leur faute.’ J’avais le sentiment que ce n’est pas ce qu’ils voulaient. Donc j’ai continué à jouer de manière agressive », témoigne Anthony Edwards, repris par le Star Tribune.

Stratégie payante sur cette séquence puisqu’il a pu récupérer le cuir, puis le transmettre à Mike Conley en transition. Le 3-points du meneur permettait aux Wolves de reprendre l’avantage au score, avant que l’arrière enchaîne avec trois paniers de suite, dont deux à mi-distance.

« Leur dureté défensive a parfois surpassé notre solidité offensive »

Sa grosse défense sur Jayson Tatum a été le point de départ de ce « run » victorieux (9-0). Les Wolves finissaient par s’imposer en prolongation, infligeant aux Celtics leur première défaite de la saison au bout de six rencontres.

« C’était très sympa. C’était un match très compétitif, nos adversaires vont toujours tirer le meilleur de nous-mêmes. Je trouve que leur dureté défensive a parfois surpassé notre solidité offensive », constate Joe Mazzulla, cité par The Athletic.

Alors que l’attaque des Celtics tournait à plein régime depuis le début de la saison, Jrue Holiday (12 points à 4/16 aux tirs) et les siens ont eu beaucoup plus de mal à s’exprimer dans cette partie. Si Jayson Tatum (32 points à 12/22) et Jaylen Brown (26 points à 10/21) sont restés dans leurs standards, Boston, qui garde le meilleur « Offensif Rating » de la ligue (125 points de moyenne sur 100 possessions), a été tenu à 39% de réussite dans l’ensemble. Leur plus faible taux jusqu’ici cette saison.

« C’était la première équipe à nous mettre ce type de pression, on doit être prêts pour le prochain match. Ils ont donc fait du bon boulot en essayant de nous forcer à ne pas suivre nos systèmes de base. Il y a un tas de choses qu’on aime faire en fin de match qu’on n’a pas pu mettre en place », regrette Jaylen Brown, selon qui cette pression défensive, incarnée par Jaden McDaniels sur les ailes, leur a fait perdre un peu de leur sang-froid.

« On ne laisse personne nous bousculer »

« Je pense qu’on est super durs. On ne laisse personne nous bousculer. On est toujours physiques en défense. J’ai l’impression que nous sommes une équipe coriace. Très coriace », répète Jaden McDaniels, l’un des spécialistes défensifs maison avec Rudy Gobert. Ce dernier le redit : les Wolves ont les outils pour briller en défense.

« Dès le premier jour du camp d’entraînement, on s’est assis ensemble et on a décidé qu’on voulait être une équipe défensive. Et je suis vraiment fier de la manière, de la maturité dont on a fait preuve et de la manière dont on prend chaque possession personnellement. C’est la marque d’une grande équipe défensive », salue le triple meilleur défenseur de l’année.

Anthony Edwards, dont la formation est revenu dans le peloton de tête à l’Ouest (4v-2d), estime qu’il « est encore tôt » pour tirer des conclusions. Il ajoute : « On a gagné un bon match aujourd’hui, mais il est encore tôt. Il nous reste encore beaucoup de matchs à jouer. On essaye d’avancer. »