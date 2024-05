L’attaque des Celtics tourne à plein régime

Si la défense fait gagner des titres, l’attaque fait toujours gagner des matchs en saison régulière. Grâce à leur coup d’éclat cette nuit face aux Pacers, les Celtics restent invaincus (4 victoires) et dominent désormais le classement des meilleures attaques de la ligue. Devant les Mavs, l’autre équipe invaincue avec le même nombre de victoires.

La prestation offensive face à Indiana a de quoi donner le tournis : 57% de réussite générale et à 3-points (20/35), 96% aux lancers (27/28) et 155 points au compteur. Selon ESPN, un tel quota de points n’avait jamais été atteint pour une équipe des Celtics depuis… 1959. Ce soir-là, Bob Cousy (31 points et 28 passes !) et les siens avaient passé 173 points à des Lakers encore basés à Minneapolis.

Les Pacers dans l’embarras

« Un match affreux, affreux. Ils ont bien joué, mais on leur a permis de jouer aussi bien qu’ils l’ont fait. J’en prends la responsabilité, c’est de ma faute. C’est un résultat embarrassant, évidemment, et inacceptable par rapport à ce qu’on essaie de faire », peut se désoler Rick Carlisle, dont l’équipe, battue de 51 points (3e plus large victoire dans l’histoire des Celtics), était privée de Tyrese Haliburton.

Le coach des Pacers voit dans cette rencontre la marque d’une équipe « unique, très talentueuse » et qui sera « dans la conversation pour le titre », en face : « Ils tirent énormément à 3-points et beaucoup de ces gars vous agressent. Ils étaient à l’aise dès le départ et on n’en a pas fait assez. »

« Aidés » ou non par la défense des Pacers, les C’s confirment en tout cas leur potentiel offensif, d’abord boosté par les mouvements estivaux. Car Robert Williams et Marcus Smart ont tout simplement été remplacés dans le cinq par de meilleurs attaquants, que sont Kristaps Porzingis et Jrue Holiday.

« Il s’agit surtout de ne pas s’ennuyer. Et de ne pas se reposer sur ses lauriers et de répondre présent à chaque match face à chaque adversaire », rappelle le dernier cité (15 points), l’un des huit Celtics à avoir inscrit 11 points ou plus.

Plus d’options en attaque pour les Celtics

Conscient de la palette d’options offensives existante, l’ancien meneur des Bucks ajoute : « À tout moment, si mon tir à 3-points ne tombe pas, je peux aussi aller dans la raquette et faire un ‘post-up’. On a JB (Jaylen Brown) et JT (Jayson Tatum) qui peuvent jouer en un-contre-un sur demi-terrain. Avec KP en bas, j’ai l’impression qu’on a beaucoup de possibilités. » « On a tellement d’armes, on a tellement de talent autour de nous que le jeu en devient facile », s’en frotte les mains Derrick White (18 points).

Si les Celtics sont encore l’une des équipes les plus efficaces et gourmandes en matière de tirs à 3-points, ils sont aussi les plus productifs concernant les points marqués poste bas. Joe Mazzulla considère que le recours accru à ce jeu posté est lié à la composition de l’équipe.

Et permet à son groupe de bénéficier « d’autres moyens de gagner. Quand vous êtes capable d’obtenir ces paniers faciles, premièrement, cela permet à nos joueurs d’obtenir des tirs plus faciles près du cercle. C’est une autre façon d’arrêter un ‘run’ adverse. Mais on se bagarre vraiment pour garder un bon ‘spacing’. »

Un équilibre trouvé pour le moment pour son équipe, la plus efficace offensivement de la ligue (près de 125 points de moyenne sur 100 possessions), et la seconde formation depuis 1990 à démarrer une saison 4-0 en marquant plus de 500 points.