LeBron James donne des nouvelles de Bronny

Alors que la saison NCAA vient tout juste de reprendre, Bronny James n’est pas encore autorisé à s’entraîner. Victime d’un arrêt cardiaque en juillet en pleine séance, le fils aîné de LeBron James va mieux, et même beaucoup mieux après son opération d’une malformation congénitale. Si tout va bien, il pourrait même reprendre l’entraînement à la fin du mois.

« Les choses vont dans la bonne direction pour l’évolution de Bronny » a confié son père après la défaite des Lakers à Miami. « Il fait de la rééducation. Chaque semaine, il en fait de plus en plus. Nous avons un moment important à la fin du mois pour voir si nous pouvons continuer à aller de l’avant. S’il est autorisé à jouer, nous ne serons plus très loin de son retour sur le terrain, avec ses coéquipiers et à l’entraînement, avec l’idée d’être de retour sur le terrain et de jouer en match. »

Ce « moment important », c’est un test médical qui fera office de feu vert si Bronny James le passe avec succès. En attendant, ses coéquipiers ont parfaitement débuté la saison en s’imposant 82-69 face à Kansas State, dans une rencontre disputée à Las Vegas.

Bronny James était sur le banc pour encourager USC, et notamment Isaiah Collier, auteur de 18 points et 6 passes pour sa première universitaire.