Triple-double en carrière : Nikola Jokic dépasse LeBron James et Jason Kidd !

On se doutait bien que ce n’était qu’une question de jours. Environ une semaine après avoir rejoint Jason Kidd et LeBron James pour le plus grand nombre de triple-double en carrière, Nikola Jokic a dépassé les deux légendes cette nuit face aux Pelicans, avec une nouvelle performance à trois niveaux statistiques.

Privé de son lieutenant en chef Jamal Murray, le Serbe s’est encore occupé de tout dans le jeu des Nuggets. À l’arrivée, une ligne de statistiques impressionnante : 35 points (15/24 aux tirs), 14 rebonds et 12 passes, avec un seul ballon perdu, et une évaluation finale de 50 !

Un triple-double tous les six matches !

Il s’agissait là de son 108e triple-double en carrière en 604 matchs disputés en saison régulière, soit un triple-double tous les six matchs ! Une fois arrivé en conférence de presse, l’intéressé préfère prendre les devants face aux journalistes. « En fait, je peux simplement parler, parce que je sais ce que vous allez demander. Vous êtes prêts les gars ? », commence-t-il, avant de se lancer dans un résumé de la physionomie de la rencontre.

« On n’a pas été assez concentrés en première mi-temps, mais en seconde, on les a battus… 75 à 45 », calcule le pivot avant d’évoquer finalement, de lui-même, la question qu’on allait lui poser.

Prochaine cible : Magic Johnson

« Eh oui j’ai dépassé Jason Kidd au… comment ça s’appelle ? Troisième, quatrième place de la liste des triple-double. Et bien sûr, un autre gars est toujours en train de jouer, donc il va en faire quelques-uns de plus. C’est bien sûr quelque chose que j’essaie… qui restera quand j’arrêterais de jouer », se contente de commenter Nikola Jokic, avec son détachement habituel.

On rappelle que, désormais, seuls Russell Westbrook (198), Oscar Robertson (181) et Magic Johnson (138) sont devant lui au classement.

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 20.0 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.9 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 ★ DEN 79 35 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 Total 675 31 55.7 35.0 82.7 2.6 8.1 10.7 6.9 2.7 1.2 2.9 0.7 21.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.