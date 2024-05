Triple-double en carrière : Nikola Jokic (107) désormais à égalité avec LeBron James et Jason Kidd

Match compliqué pour Denver face à Utah. Mais en back-to-back, les champions en titre ont continué leur début de campagne parfait, avec une quatrième victoire (Lakers, Grizzlies, Thunder, Jazz) en quatre sorties.

Et pour la deuxième fois en quatre rencontres, Nikola Jokic a signé un triple-double. Sa ligne de stats ? 27 points à 12/16 au tir, 10 rebonds et 11 passes décisives. Pour une seule perte de balle…

« Je le dis depuis des années mais j’ai appris à ne pas prendre Nikola pour acquis » admirait ainsi son coach, Mike Malone. « Ça dit tout de sa grandeur et de sa constance. Chaque soir, il joue à un très haut niveau. »

Même si le Serbe assure se moquer de cette statistique, il s’agit de son 107e en saison régulière en carrière. Il égale ainsi LeBron James et Jason Kidd pour pointer à la 4e place dans l’histoire de la NBA.

Seuls Russell Westbrook (198), Oscar Robertson (181) et Magic Johnson (138) sont devant lui au classement.

« La seule chose pour laquelle on peut comparer Nikola et LeBron, c’est leur capacité à rendre tout le monde autour d’eux meilleur. Et à mon avis, c’est vraiment la définition de la grandeur », poursuit le coach.

Quant à Nikola Jokic, plus que son 107e triple-double,il notait surtout l’altruisme général de son équipe, avec 14 passes décisives de Jamal Murray, et 32 offrandes sur 47 paniers.

« Ceux qui nous rejoignent comprennent que : ‘Oh, on partage le ballon donc je dois le faire aussi' » concluait-il.

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 20.0 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.9 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 ★ DEN 79 35 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 Total 675 31 55.7 35.0 82.7 2.6 8.1 10.7 6.9 2.7 1.2 2.9 0.7 21.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.