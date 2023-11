OG Anunoby : « Victor Wembanyama change le jeu »

C’est fait : les Raptors ont découvert à leur tour Victor Wembanyama, et ils ont mis plus d’une mi-temps à trouver la parade pour s’adapter à sa présence, que ce soit en attaque comme en défense.

Ce n’est pas tous les jours qu’on défie un joueur de 2m23 capable de dribbler comme un meneur de jeu, et de shooter comme un arrière, mais aussi de contrer des tirs à 3-points. À l’image d’OG Anunoby, bâché dans le corner, les Raptors ont découvert un talent à part.

« Il est tellement unique ! » résume l’ailier anglais, après la victoire à San Antonio. « Je n’ai jamais vu quelqu’un d’aussi grand de ma vie. Il est juste vraiment grand, et il couvre beaucoup de terrain. Oui, il change le jeu ! »

« À chaque fois que vous êtes près du cercle, il faut faire attention à lui et regarder où il est »

MVP de la rencontre, Scottie Barnes confirme qu’il faut un temps d’adaptation pour comprendre la taille et l’envergure de Victor Wembanyama, qui modifient la géométrie du jeu.

« À chaque fois que vous êtes sous le cercle, il faut faire attention à lui, et regarder où il est car il va tout de même essayer de contrer votre tir » témoigne Scottie Barnes. « Il faut être attentif à l’endroit où il se trouve. C’est pour ça qu’on a eu de bons ballons ressortis à 3-points. C’est parce qu’il était prêt à nous contrer près du cercle. »

De l’autre côté du terrain, les Raptors ont choisi de miser sur la mobilité et l’agressivité d’OG Anunoby pour gêner le Français, plutôt que sur la taille et les kilos de Jakob Poeltl.

« Je ne vais rien dire de nouveau, mais c’est un talent générationnel » estime Darko Rajakovic, le coach des Raptors. « Mais on a calqué les minutes de OG sur celles de Wembanyama, et ce dernier termine avec un -16 au +/-. OG a réalisé ce qu’on peut faire de mieux face à ce type de talent et de taille. »