Le MVP de la nuit | Scottie Barnes éclipse Victor Wembanyama

Tandis que OG Anunoby se sacrifiait en défense sur Victor Wembanyama, Scottie Barnes s’occupait de tout le reste pour permettre aux Raptors de renverser les Spurs. Comme ses coéquipiers, l’ailier a pourtant loupé sa première mi-temps, mais il va planer sur la deuxième mi-temps, en y inscrivant 27 de ses 30 points, et c’est lui, au début du 4e quart-temps, qui va changer le cours du match.

Toronto mené de 17 points (88-71), Scottie Barnes prend feu avec deux 3-points, et surtout ce rebond offensif qu’il transforme en dunk après avoir enfoncé Jeremy Sochan. C’est un 8-0 pour le seul Barnes, et en moins de cinq minutes, les Raptors sont revenus à -5 (96-91).

« Il n’a pas peur de ces moments », rappelle Darko Rajakovic. « Il aime même ces moments. J’ai la chance d’avoir un joueur comme Scottie pour ce genre de situations, et il a tout fait en deuxième mi-temps ».

Une régularité impressionnante

Car Scottie Barnes ne s’est pas contenté de redonner vie à son équipe par ce 8-0. Il a aussi défendu fort sur Keldon Johnson, avec ce gros contre, puis c’est lui qui enchaîne encore dunk et 3-points pour égaliser (108-108).

Dans la prolongation, Scottie Barnes verrouille le rebond, tandis que Pascal Siakam, OG Anunoby et Dennis Schroder font la différence de l’autre côté du parquet.

À l’arrivée, Toronto remporte une victoire renversante, et l’ancien « Rookie Of The Year » signe un match plein avec 30 points, 11 rebonds, 6 passes décisives, 3 interceptions et 3 contres ! C’est aussi son 6e match de suite à 20 points et plus. Une régularité qui confirme qu’il a changé de dimension.

« J’essaie juste de jouer mon jeu, sans me préoccuper du reste » explique-t-il à la fin du match, avant d’évoquer son coup de chaud. « Les choses n’allaient pas dans notre sens, et on avait besoin d’une étincelle. On s’est mis à défendre, à prendre des rebonds, et j’ai décidé de donner du rythme, et de bonnes choses arrivent dans ces cas-là. C’est juste de la confiance, et une question d’instinct… »

Scottie Barnes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 TOR 74 35 49.2 30.1 73.5 2.6 4.9 7.5 3.5 2.6 1.1 1.8 0.7 15.3 2022-23 TOR 77 35 45.6 28.1 77.2 2.3 4.3 6.7 4.8 2.2 1.1 2.0 0.8 15.3 2023-24 TOR 6 36 52.6 39.3 83.3 2.3 7.3 9.7 5.8 2.8 0.8 3.3 2.0 21.3 Total 157 35 47.6 29.7 75.8 2.5 4.7 7.2 4.2 2.4 1.1 2.0 0.8 15.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.