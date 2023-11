Après sept ans d’attente, les Cavs s’imposent face aux Warriors !

Les Cavaliers n’avaient pas encore gagné à domicile cette saison, et c’est désormais chose faite ! Les hommes de J.B. Bickerstaff ont pris le contrôle de la rencontre derrière une défense qui a limité Golden State à 18.5% aux tirs en deuxième quart-temps, sans encaisser le moindre panier pendant huit minutes !

Dans le même temps, le duo Donovan Mitchell (31 points, 7 passes) – Darius Garland (24 points, 7 passes) marquait 18 des 19 derniers points de son équipe pour donner 12 points d’avance à la pause et faire le break (57-45).

À l’image de Stephen Curry (28 points, 7/11 à 3-points), qui surfe sur son début de saison fantastique, les Warriors ont été adroits de loin (16 tirs à 3-points marqués, à 39% de réussite) mais ils n’ont rien pu faire à l’intérieur de la ligne à 3-points. Dominés par la taille de Cleveland et par leur intensité défensive, ils n’ont marqué que 24 points dans la raquette à 37% de réussite alors que les Cavs y ont eux marqué 58 points !

Souviens-toi de Noël 2016…

Dans le sillage d’Evan Mobley (13 points, 16 rebonds), les Cavaliers ont dominé la bataille du rebond (54-44) mais ont également utilisé leur défense pour pousser en transition et punir leur adversaire avec 26 points en contre-attaque. Draymond Green (18 points, 8 passes) et Jonathan Kuminga (15 points) ont tenté de relancer leur équipe en dernier quart temps (93-88), mais Max Strus, Evan Mobley et Darius Garland ont répondu par un 11-4 pour confirmer leur victoire.

C’est la première victoire des Cavaliers en saison régulière contre les Warriors depuis le « Christmas Game » de 2016 !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La muraille de Cleveland. Face aux « petits » Warriors, les Cavaliers ont joué sur leurs points forts, à savoir leur taille et leur défense. Ils n’ont contré que deux tirs mais ils se sont appliqués à ne rien donner de facile à leur adversaire. Les Warriors ont eu un mal fou à battre leur vis-à-vis pour attaquer le cercle, et quand ils ont réussi à aller dans la raquette, la paire Evan Mobley – Jarrett Allen a fait office de comité d’accueil. Les Cavaliers ont limité Golden State à 13/35 à moins de 4 mètres du cercle, et à 5/18 à mi-distance. Les hommes de Steve Kerr n’ont jamais pu mettre en place leur jeu et n’ont jamais trouvé leur rythme. Un sacré tour de force de la part des Cavaliers alors que les Warriors venaient de marquer 141 points il y a deux jours à Oklahoma City.

– Stephen Curry sur un nuage. Malgré la défaite des siens, Stephen Curry est incandescent en ce début de saison. Après sept matchs, dont cinq à l’extérieur, il tourne à 30.4 points par match à 54% aux tirs et 49% à 3-points ! La star des Warriors compte déjà 40 shoots à 3-points marqués cette saison, c’est un record NBA après sept matchs. Il a marqué au moins 4 tirs primés dans chaque match cette saison, et plus de 5 lors de quatre rencontres. S’il continue sur cette lancée, il devrait exploser son record NBA de 402 3-points marqués lors de la saison 2015/16.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.