Avec 41 points de Kevin Durant, les Suns se relancent à Detroit

Toujours pas de Devin Booker ni de Bradley Beal pour les Suns, qui se déplacent à Detroit pour tenter de mettre fin à leur série de trois revers consécutifs. Alors que les Pistons restent aussi sur trois revers de suite…

Les problématiques des deux équipes sont différentes, avec une équipe de l’Arizona qui vise le titre mais attend le retour de ses deux All-Stars pour afficher son vrai niveau, et une formation du Michigan qui fait sans quelques vétérans (Bojan Bogdanovic, Monte Morris…) et cherche de son côté à bâtir des fondations solides pour l’avenir.

Le jeu des deux côtés est en tout cas assez brouillon dans cette première mi-temps. Les deux équipes veulent jouer et à attaquer vite l’adversaire, mais c’est stéréotypé avec un Kevin Durant qui cherche systématiquement son shoot, quitte à forcer, et un Cade Cunningham qui alterne le bon, avec des feintes qui lui permettent de s’approcher du cercle, et le moins bon, avec des pertes de balle dans des espaces bouchés où il s’est enfermé.

Heureusement pour Phoenix, Eric Gordon est précieux, notamment lorsque Kevin Durant se repose. L’ancien 6e homme des Rockets et des Clippers est ce qui se rapproche le plus d’un meneur dans cette formation de Phoenix.

Sous son impulsion, les Suns prennent le large et ne le lâcheront finalement jamais. Car Kevin Durant reste une machine offensive de tout premier plan, surtout quand il trouve du rythme et de l’espace. Suffisant pour écarter (120-106) cette jeune équipe de Detroit, trop désordonnée malgré sa bonne volonté et son envie de jouer dur.

À l’image du coup de coude, plus maladroit que méchant, de Jalen Duren qui lui a valu une expulsion.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Balle à Kevin Durant. En attendant les retours de Devin Booker et Bradley Beal, les Suns misent tout sur Kevin Durant, qui constitue globalement la stratégie offensive de l’équipe. Suffisant pour battre les Pistons mais il faut espérer que ses deux compères reviennent vite pour rapidement proposer davantage…

– L’indiscipline des Pistons. Face à une stratégie adverse aussi lisible, Detroit avait clairement un coup à jouer, mais les jeunes Pistons ont commis (encore) trop de fautes, notamment sur les jumpshots adverses. Confondant souvent vitesse et précipitation, en attaque comme en défense, ils n’ont jamais réussi le run qu’ils espéraient.

TOPS/FLOPS

✅ Eric Gordon. Kevin Durant a porté l’attaque de Phoenix mais c’est Eric Gordon qui l’a fait tourner le mieux. 21 points, 8 passes, 5 rebonds et le meilleur +/- du match (+23). Pas un hasard.

✅ Marcus Sasser. Comme ses coéquipiers, il a parfois joué trop vite. Mais dans la lignée de son match face aux Pelicans, il a apport du punch au scoring, avec 22 points à 9/16 au tir, dont 4/6 de loin.

✅⛔️ Le duo Cade Cunningham – Jalen Duren. Le tandem n’a pas vraiment raté son match mais, obligés de jouer dans des espaces fermés, avec des adversaires qui les attendaient, ils ont perdu beaucoup de ballons (11) et n’ont pas réussi à donner du rythme à leur équipe. Et le pivot a même été expulsé.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.