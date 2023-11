Les Wolves ont testé l’expérience à trois pivots

En conférence de presse, un journaliste lui lance : « Vous ne plaisantiez pas quand vous disiez pouvoir les faire jouer tous les trois ensemble. » « Comment ça ? », lui rétorque un Chris Finch d’abord intrigué, avant de comprendre qu’il est question de Rudy Gobert, Karl-Anthony Towns et Naz Reid.

« Ils ont joué tous les trois ensemble ? », fait mine de s’interroger le coach des Wolves, provoquant des rires en salle de presse. Oui, les trois pivots ont été alignés ensemble cette nuit face au Jazz. Il s’agissait d’une courte séquence d’environ une minute à la fin de la première période.

Le « very tall ball » des Wolves

« KAT » et Naz Reid étaient déjà en jeu quand Chris Finch a décidé de remplacer Kyle Anderson par Rudy Gobert, et Nickeil Alexander-Walker par Mike Conley, avec Anthony Edwards pour compléter le cinq. Le Français était chargé de défendre sur John Collins, Karl-Anthony Towns de Kelly Olynyk et enfin Naz Reid de Lauri Markkanen.

« Je savais que quelque chose se tramait, mais je ne savais pas quoi. Je suis heureux qu’on ait réussi à le faire, cela montre la polyvalence de cette équipe », apprécie Karl-Anthony Towns qui, sur cette séquence, s’est offert un dunk en contre-attaque après avoir intercepté un ballon devant Kelly Olynyk. L’intérieur, dont de la formation a signé un 4-0 sur la séquence, considère que ce genre de cinq pourra être « utile » aux Wolves à l’avenir.

Son coach ne cache d’ailleurs pas que l’expérience devrait être reconduite. Ce choix est, selon le technicien, beaucoup lié à « la capacité de Naz à défendre en périphérie qui est passée à un autre niveau. On fait confiance à ces gars, si on sent qu’il y a des duels avantageux qui nous permettent de le faire, nous le ferons. »

Les progrès de Naz Reid en défense

Défendre sur des joueurs plus petits que lui ? Naz Reid commence à savoir faire. « Ça vient avec la confiance et le fait de répéter, répéter, défendre sur Jaden (McDaniels) ou ‘Ant’ à l’entraînement, et être confiant dans mon rôle », assure le remplaçant qui, comme ses deux acolytes, n’avait pas vraiment fait attention à ce cinq aligné.

Une telle association est également possible par la capacité de la paire Towns – Reid à sanctionner de loin. Cette nuit, sur les quelques possessions où ils ont été alignés, les deux hommes évoluaient en périphérie. Là où Naz Reid a brillé avec ses 16 points (5/9 aux tirs dont 3/5 de loin), au point d’entendre des « MVP ! » de la part du public local en passant sur la ligne. « C’était fou. Quand ils ont chanté, je me suis dit : ‘Oh, je dois mettre ces lancers-francs.’ »

Dans l’ensemble, la raquette des Wolves a dominé celle du Jazz et Minnesota a signé son quatrième match sur cinq sans encaisser plus de 100 points. Pour l’heure, il s’agit de la meilleure défense de la ligue et c’est bon signe pour Chris Finch.

« Je ne crois pas qu’on ait trouvé une identité l’an dernier, ce n’est jamais arrivé. On a fait beaucoup de bonnes choses, on s’est réinventé à de nombreuses reprises en cours de route. Mais à la reprise de cette saison, on savait, avec notre cinq de départ, que la clé devait être la défense et le fait de jouer grand. Si on veux jouer grand, on doit faire ce que les équipes de grands font. Et elles doivent être physiques et doivent défendre », termine le technicien.