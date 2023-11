Damian Lillard délivre finalement les Bucks malgré les 45 points d’un immense Jalen Brunson

En tête quasiment toute la partie, les Bucks ont pourtant bien failli se faire braquer par les Knicks à domicile, sur leur parquet (flashy) spécial « In-season tournament » (ou « NBA Cup »). Il faut dire que Jalen Brunson, insaisissable durant toute la soirée avec ses pénétrations et auteur de 45 points, a jeté un coup de clim’ dans le Fiserv Forum à une minute de la fin, quand il a remis New York devant pour la première fois depuis le second quart-temps.

Fort heureusement pour Milwaukee, l’inévitable Damian Lillard était évidemment présent dans le « money time » pour calmer les ardeurs new-yorkaises, avec un 3-points puis un « and-one » afin de redonner l’avantage à son équipe. Avantage définitif, car les hommes de Tom Thibodeau ne se relèveraient pas du petit, mais efficace, coup d’accélérateur de « Dame ».

Malgré leur panne d’adresse du quatrième quart-temps, les Bucks s’offrent donc leur première victoire (110-105) dans ce nouvel « In-season tournament » et les Knicks auront besoin de plus d’efficacité la prochaine fois, afin de repartir avec autre chose qu’une défaite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jalen Brunson n’a pas suffi face à la réussite extérieure de Milwaukee. Avec 45 points, à trois unités de son record personnel, le meneur des Knicks a été énorme pour donner le droit à son équipe de rêver d’un bel hold-up dans le Wisconsin, mais il a dû s’avouer vaincu. Impuissant, d’une part, face à la maladresse de certains de ses coéquipiers et, d’autre part, face à la grosse soirée des Bucks à 3-points : 20/39, soit 51% ! Damian Lillard bien sûr, mais aussi Giannis Antetokounmpo, Brook Lopez, Jae Crowder, MarJon Beauchamp et Khris Middleton y sont tous allés de leurs paniers et cela pèse lourd dans la balance.

TOPS/FLOPS

✅ Damian Lillard. Meilleur marqueur des Bucks, « Dame » a fait la totale aux Knicks et il s’est surtout distingué dans le « money time » avec un 3-points, un « and-one » et des lancers-francs dans la dernière minute, quand les coéquipiers de Jalen Brunson se montraient menaçants. Un apport bénéfique pour résister à Jalen Brunson et compenser les pertes de balle de Giannis Antetokounmpo, le zéro pointé de Malik Beasley, la maladresse de la paire Lopez/Portis à l’intérieur ou encore le temps de jeu surveillé de Khris Middleton.

⛔️ L’adresse de New York. Ils auront eu beau dominer au rebond (56-41) et s’offrir une quinzaine de tirs de plus que les Bucks, les Knicks ont été plombés par leur maladresse (40%, dont 26% à 3-points…) et cela n’a pas pardonné contre une équipe capable de shooter à 20/39 derrière l’arc. Certes immense, Jalen Brunson aurait sans doute bien apprécié de recevoir un peu d’aide de la part de Julius Randle (5/20), Josh Hart (2/9) ou encore Donte DiVincenzo (1/8), tous fâchés avec leur tir, alors que RJ Barrett (genou) manquait à l’appel…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.