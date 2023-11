Anthony Edwards et les Wolves en quête de constance

Battus par les Raptors et les Hawks, les Wolves avaient seulement écarté une équipe du Heat affaiblie avant ce duel face aux champions en titre. Cette victoire nette face aux Nuggets est donc la première réussite de la saison.

Agressifs et motivés face à l’équipe qui les avait éliminés au premier tour des derniers playoffs, Anthony Edwards et sa bande ont montré ce qu’ils pouvaient faire de mieux. Mais Chris Finch veut que cette attitude reste…

« La maturité vient lorsque l’on accumule des performances comme celles-ci, donc cela reste à voir », a ainsi répondu le coach, prudent, lorsqu’on l’a interrogé sur la maturité de son équipe, qui a donc très bien rebondi après une deuxième mi-temps catastrophique face aux Hawks. « Mais il y avait beaucoup de concentration. Nous avons exécuté tout ce dont nous avions parlé, à un haut niveau. »

La constance, c’est donc le mot-clé pour ces Wolves trop souvent sur courant alternatif.

« Il s’agit d’être constant », a confirmé Rudy Gobert. « Nous ne voulons pas être une équipe qui se contente de réagir. Nous voulons être une équipe qui a la maturité nécessaire pour se responsabiliser les uns les autres. »

Pour Anthony Edwards, ça commence d’ailleurs par lui. Agressif et efficace face aux Nuggets, l’arrière/ailier doit venir à chaque match avec la même mentalité s’il veut porter son équipe vers les sommets.

« Ça commence par moi, je ne peux pas être égoïste et me préoccuper du nombre de points que je veux marquer. Je dois juste jouer le jeu, rester dans le rythme du match. C’est le sujet principal pour moi. Je me préoccupe beaucoup trop du scoring, du nombre de points que j’ai et du nombre de points que je veux atteindre, au lieu de simplement me préoccuper des petites choses, du rebond, de faire les écrans-retards, de faire le repli défensif. »