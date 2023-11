Déjà des matches importants à négocier pour le Heat

Le Heat a mal commencé sa saison. Après une victoire (difficile) à domicile contre les Pistons, les finalistes 2023 ont voyagé à Boston, Minnesota et Milwaukee pour, à chaque fois, repartir avec une défaite. Il ne faut pas négliger le calendrier, loin d’être simple à négocier avec les Celtics et les Bucks, mais le bilan comptable reste mauvais (1-3) et aurait pu être encore pire si les jeunes joueurs de Detroit n’avaient pas raté autant de balles de match.

Il faut vite gagner des matches et ça tombe bien : les trois prochains sont programmés à Miami, contre les Nets, les Wizards et les Lakers. Après ça, il faudra partir pour neuf matches sur dix à l’extérieur.

« C’est une semaine à domicile importante pour nous », confirme Erik Spoelstra. « On a beaucoup de travail à faire et il y a eu du mouvement en début de saison. Mais ce n’est pas une excuse. On doit être productif cette semaine, avec du temps pour faire des shootarounds, des entraînements. On doit faire bouger les choses. »

Pour Kyle Lowry, ces six jours en Floride peuvent en effet faire du bien au groupe.

« Ce sera très important d’être à la maison et de tenter de gagner des matches. On doit commencer par une victoire, déjà », estime le meneur de jeu du Heat. « C’est une opportunité d’être chez nous, de pouvoir nous entraîner. Chacun va être dans son confort, va retrouver la routine et le rythme de la saison. On a beaucoup voyagé. Là, on peut souffler, récupérer et se nourrir de l’énergie de notre public. Cela va un peu nous aider. »

Le retour des blessés et ça repart ?

Ce qui peut aider le Heat, c’est aussi le retour des blessés. Face aux Bucks, Erik Spoelstra était privé de Bam Adebayo, Caleb Martin et Haywood Highsmith. Jimmy Butler, lui, n’a pas joué le dernier acte et il pourrait manquer la rencontre face à Brooklyn à cause de son genou droit. Difficile ainsi d’exister face à de grosses écuries.

« Il faut faire avec ceux qui sont là, on le sait. Après, avoir des absents, avoir une rotation perturbée, ça n’aide pas. Mais ça fait partie de la NBA. On veut tous de la stabilité, surtout à l’extérieur, en début de saison », explique Tyler Herro. « Il y a toujours des blessés. Il faut qu’on récupère tout le monde », poursuit Kyle Lowry.

Face à Milwaukee, Josh Richardson a commencé sa saison. « On n’est pas là où veut être avec notre 1-3 », lance d’ailleurs l’arrière du Heat. Son retour est une bonne nouvelle pour Erik Spoelstra.

« On a beaucoup de joueurs qui se refont une santé et vont pouvoir nous aider. S’il y a une lueur d’espoir, c’est que certains de nos joueurs retrouvent la forme », annonce le coach. « Richardson le premier. Caleb se sent mieux aussi, Highsmith fait d’énormes progrès. C’est positif tout ça. Notre densité est une de nos forces. »