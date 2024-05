Les Bucks résistent au comeback désespéré du Heat

Défaits par les Hawks pour leur deuxième sortie de l’année, avec un tout petit match de Damian Lillard, les Bucks enchaînaient un troisième match de suite à la maison, avec la réception du Heat, avant de décoller vers Toronto.

Face à la franchise qu’il voulait rejoindre, l’ancien « franchise player » de Portland (25 points, 5 rebonds, 4 passes) a retrouvé des couleurs pour aider Milwaukee à renouer avec la victoire (122-114), bien aidé par un Giannis Antetokounmpo (33 points, 7 rebonds) déjà en mode MVP.

En face, Tyler Herro (35 points, 8 rebonds) a eu beau allumer la mèche, le Heat est resté à quai. À l’image de Jimmy Butler (13 points à 4/11 aux tirs), Miami a été plutôt éteint, repoussé à 25 longueurs en troisième quart-temps avant de lancer un « comeback » improbable par l’intermédiaire de son banc, dont 15 points pour Duncan Robinson.

Privé de Bam Adebayo (touché à la hanche) dans la peinture, Miami a souffert, et démarre donc sa saison difficilement avec un troisième revers consécutif, en quatre matchs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Bucks se sont fait (un peu) peur. Passés de +10 à la mi-temps sur un 3-points au buzzer de Jae Crowder à +25 en début de quatrième quart, les Bucks ont vu leur avance fondre comme neige au soleil dans la dernière période, largement remportée par les visiteurs du soir (41-25). Avant que Giannis et Lillard ne referment la porte définitivement sur le nez d’Erik Spoelstra et compagnie en fin de match… « Quand on a la possibilité de les mettre hors de portée, on doit le faire, car ils vont continuer à s’accrocher », concluait le « Greek Freak ».

– Damian Lillard minimise la tension. Après un été à tenter de rejoindre le Heat, Damian Lillard n’a pas semblé plus perturbé que ça au moment d’affronter Miami. Il a retrouvé son adresse perdue face à Atlanta mais il a aussi minimisé l’impact de ce match : « Je ne pense pas qu’il y ait eu d’énergie supplémentaire sur ce sujet, d’un côté comme de l’autre. »

TOPS/FLOPS

✅ Giannis Antetokounmpo. Déguisé en Hulk pour sa conférence de presse d’après-match, la superstar grecque a bel et bien été inarrêtable pour la défense du Heat. Avec 33 points, dont 12 dans le dernier quart pour éviter le retour du Heat, il continue tout simplement de monter en puissance après deux matchs à 23 puis 26 points.

✅ Tyler Herro. Meilleur scoreur du match à 35 unités, Tyler Herro a été le seul titulaire laissé sur le terrain en quatrième quart pour essayer de revenir au score. À 12/21 aux tirs et 9/10 aux lancers, le sniper de Miami a été le seul à surnager chez un Heat qui galère à se lancer.

⛔ Jimmy Butler. Laissé au repos lors de la défaite face à Minnesota, Jimmy Butler a eu toutes les peines du monde à relancer la machine pour son retour sur ses terres universitaires du Wisconsin. Il finit à 13 petits points à 4/11 aux tirs sans avoir pesé sur le match.

⛔ Khris Middleton. Utilisé avec la plus grande parcimonie sur ce début de saison, après une campagne plombée par les blessures, il a foulé les planches pour la deuxième fois de la saison, et toujours pour des périodes très courtes. Il finit à 5 points et 5 passes. En attendant (beaucoup) mieux en cours de saison…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.