Dejounte Murray (41 points) et les Hawks renversent les Wolves

Comment les Wolves ont-ils pu perdre ce match ? Car après 24 minutes, ils avaient marché sur les Hawks.

Les deux équipes ont commencé la partie avec beaucoup d’adresse. Minnesota parvient à s’offrir énormément de shoots ouverts, Naz Reid frappe même trois fois à 3-pts en premier quart-temps. Atlanta répond mais tombe sur un Anthony Edwards en grande forme. Impressionnant en un-contre-un, il colle 14 points dans ce premier acte plaisant, dominé par lui et ses coéquipiers (35-42).

En deuxième quart-temps, c’est Rudy Gobert qui se montre. Le mauvais côté, c’est qu’il se plaint et les arbitres le sanctionnent d’une faute technique. Ils le ciblent aussi quand il s’accroche trop longtemps au cercle. Le bon côté, c’est qu’avec son énergie, les Wolves continuent d’enfoncer le clou. L’écart monte sans cesse : +14, +18, +21…

Le ballon circule, il y a des décalages et personne ne force. Une première mi-temps parfaite, avec un énorme 12/18 à 3-pts et seulement deux ballons perdus (60-79).

Dejounte Murray joue sa symphonie pour briser celle des Wolves

Après la pause, la réussite des Wolves baisse forcément d’un ton. Ils perdent plus de ballons et surtout, Karl-Anthony Towns et Anthony Edwards commencent à parfois forcer. Dejounte Murray, lui, prend les shoots qu’il faut et il enchaîne trois paniers de suite. En fin de troisième quart-temps, il conclut un 12-2 d’Atlanta avec cinq points. Tout est à refaire pour les hommes de Chris Finch (98 partout) à l’entame du dernier quart-temps.

La dynamique a totalement changé de camp. Trae Young ajoute sa touche et les Hawks passent un 9-0 pour débuter ce dernier acte. Les Wolves sont dans les cordes. Anthony Edwards multiplie les efforts, les séquences de un-contre-un et les paniers pour laisser en vie son équipe, sauf qu’il perd aussi des ballons.

Les Hawks les transforment en contre-attaque et Jalen Johnson peut faire le show. Dejounte Murray monte à 41 points (record personnel égalé) et Atlanta l’emporte 127-113. Une victoire loin d’être écrite à la pause.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Minnesota retombe dans ses travers. S’ils n’allaient évidemment pas surfer sur une telle réussite toute la partie, les Wolves ont tout de même montré un visage bien moins tranchant en deuxième mi-temps. Le talent d’Anthony Edwards lui permet de sauver les meubles quand il force, mais Karl-Anthony Towns n’est pas encore entré dans sa saison. Sobre et efficace en première mi-temps, l’intérieur a sombré en deuxième avec un affreux 1/9 au tir. La fluidité de la première période a disparu petit à petit et les Wolves ont coulé face à des Hawks qui ont connu la tendance inverse.

– La réaction des Hawks. Dejounte Murray y est pour beaucoup évidemment, mais Atlanta n’a pas lâché. C’est sans doute plus facile à faire contre une équipe comme Minnesota, qui est friable, mais il fallait continuer de mettre des paniers pour exister. De plus, la défense des Hawks est montée d’un cran après la pause et c’est ça qui a permis de faire fructifier le coup de chaud de Murray et de faire le spectacle en dernier quart-temps.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.