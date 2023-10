Moses Moody continue de séduire chez les Warriors

Dans l’ombre de Jonathan Kuminga, Moses Moody était également appelé à exploser dans sa troisième année, à la suite de sa présaison pleine de promesses (13.2 points et 3.6 rebonds de moyenne, à 55% au shoot, 55% à 3-points et 86% aux lancers).

Pour l’heure, et toujours depuis le banc, le jeune arrière des Warriors confirme cette bonne passe en saison régulière, avec 10.5 points, 3.0 rebonds et 3.0 interceptions sur deux matchs, à 73% au shoot et 57% à 3-points.

En pleine confiance et libéré, Moses Moody apporte régulièrement de belles minutes et il s’est logiquement imposé comme l’une des principales rotations de Golden State.

« Vous ne pouvez pas contrôler la finalité, vous ne pouvez pas contrôler si un shoot va rentrer ou non, mais vous pouvez contrôler le fait de prendre un bon ou un mauvais tir », indique-t-il pour le San Francisco Chronicle. « Je peux contrôler mon rythme donc, tant qu’il est bon, c’est tout ce que je peux demander. Il faut arrêter de penser à ce que l’on ne peut pas contrôler mais plutôt commencer à penser à ce que l’on peut justement contrôler. »

Au-delà de son bon apport offensif, Moses Moody séduit aussi défensivement, pour le plus grand bonheur de Steve Kerr.

« Il est tellement confiant vis-à-vis de son shoot, il prend des décisions intelligentes et réussit de bonnes actions », juge le coach des Warriors. « Je suis vraiment fier de lui, il a connu un super camp d’entraînement, au même titre que Jonathan Kuminga, et j’ai l’impression qu’ils jouent tous les deux avec beaucoup de confiance. »

Un énième pari payant des Warriors ?

Sélectionné en 14e position de la Draft 2021, Moses Moody apprécie d’autant plus d’avoir sa chance au sein de l’équipe qui l’a drafté il y a deux ans pour ensuite le mettre en couveuse.

« Pour faire partie de cette équipe, il faut en faire plus, il ne faut pas seulement être drafté », estime le joueur de 21 ans. « Mais ça prend du temps. Il y a des joueurs et des entraîneurs vraiment intelligents. Ils sont très observateurs, vous ne pouvez berner personne, et ils croient surtout en vous. »

Après avoir (globalement) passé deux ans à ronger son frein au bout du banc, Moses Moody semble donc paré pour l’explosion à Golden State. Plus mature dans son jeu, il a beaucoup appris des vétérans du vestiaire et son professionnalisme porte finalement ses fruits.

« C’était vraiment difficile, surtout la saison dernière », rappelle l’intéressé. « Je ne veux pas parler comme si j’étais arrivé sur la terre promise, car il va y avoir des hauts et des bas, mais je ne voudrais pas qu’il en soit autrement. Plus c’est difficile, mieux c’est, et c’est de cette manière que vous apprenez le plus. Tant que vous apprenez ces leçons, vous pouvez grandir à partir de là, ou ça peut aussi vous nuire. Mais si vous grandissez grâce à ces leçons, vous pouvez vous souvenir de ce que vous avez ressenti quand vous étiez dans cette position [plus délicate] et, quand vous travaillez dur pour obtenir quelque chose, vous l’appréciez d’autant plus. »

Moses Moody Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 52 12 43.7 36.4 77.8 0.3 1.2 1.5 0.4 0.8 0.1 0.3 0.2 4.4 2022-23 GOS 63 13 47.6 36.3 69.8 0.4 1.2 1.7 0.8 0.9 0.3 0.5 0.1 4.8 2023-24 GOS 2 20 72.7 57.1 50.0 0.5 2.5 3.0 0.5 0.5 3.0 1.0 0.5 10.5 Total 117 13 46.6 36.9 72.5 0.4 1.2 1.6 0.6 0.8 0.3 0.4 0.2 4.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.