Moses Moody, l’autre pépite à surveiller chez les Warriors

Il n’y a pas que Jonathan Kuminga (21.8 points, 5.8 rebonds, 3.0 passes) qui s’est distingué côté Warriors en présaison, puisque Moses Moody a également profité de ses minutes (21 de moyenne) pour montrer de jolies choses avec les « Dubs » : 13.2 points et 3.6 rebonds de moyenne, à 55% au shoot (dont 55% à 3-points) et 86% aux lancers.

« Solide, j’ai travaillé sur beaucoup de choses », considère le joueur de 21 ans, au sujet de son camp d’entraînement et donc de sa présaison. « Je veux continuer de travailler dessus et démontrer sur la plus grande scène, sous le feu des projecteurs, ce sur quoi j’ai travaillé durant tout l’été. »

Comme Jonathan Kuminga (7e position), Moses Moody a été drafté en 2021 (14e position) et, comme Jonathan Kuminga, Moses Moody aura un rôle majeur à jouer pour Golden State en sortie de banc.

Parmi les rares atouts fraîcheurs de ces Warriors pour le moins expérimentés (pour ne pas dire vieillissants…), le jeune arrière va devoir convaincre Steve Kerr de lui offrir une place de choix dans sa rotation et, jusqu’à présent, cela en prend le chemin.

« Il a vraiment bien shooté », estimait le coach de Golden State, toujours à propos de la présaison de Moses Moody. « C’était déjà le cas en playoffs cette année et il a continué de bien shooter lors du camp d’entraînement. Il joue dur en permanence. Je ne l’ai pas fait jouer de la première mi-temps [contre San Antonio, ndlr], mais il a inscrit 18 points et capté 8 rebonds en seconde période. Il était partout. Je suis vraiment fier de lui et de son développement, pareil pour [Jonathan Kuminga]. Ils se débrouillent vraiment bien. »

Moses Moody Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 52 12 43.7 36.4 77.8 0.3 1.2 1.5 0.4 0.8 0.1 0.3 0.2 4.4 2022-23 GOS 63 13 47.6 36.3 69.8 0.4 1.2 1.7 0.8 0.9 0.3 0.5 0.1 4.8 Total 115 12 45.9 36.3 73.0 0.4 1.2 1.6 0.6 0.8 0.2 0.4 0.2 4.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.