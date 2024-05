Une soirée pas comme les autres pour Nick Nurse

Il y a quatre ans, pour sa première année comme entraîneur, Nick Nurse décrochait le titre de champion NBA avec les Raptors. La saison suivante, et malgré le départ de Kawhi Leonard, il avait maintenu la franchise canadienne parmi les meilleures équipes de l’Est, et avait décroché le trophée de Coach Of The Year. Mais cette nuit, à Toronto, il était assis sur le banc des Sixers, pour des retrouvailles plus rapides que prévu avec ses anciens joueurs et son ancien public.

« C’est clairement bizarre… Cela ne fait aucun doute » a-t-il reconnu. « C’est juste bizarre de trainer dans la ville depuis deux jours, et je n’ai pas besoin de rappeler combien cette ville est géniale. C’était sympa de traîner et de retrouver cette ambiance. »

Accueilli par une « standing ovation » puis un clip hommage, Nick Nurse a aussi eu droit à des petits cadeaux de la part de ses anciens dirigeants. Ambiance cordiale et sincère, et Danny Green, qui l’a connu aux Raptors, est bien placé pour évoquer la place de Nick Nurse dans l’histoire de la franchise.

« Il a entraîné dans beaucoup d’endroits différents, mais c’est sa marque, ses fondations », explique le triple champion NBA. « C’est ici qu’il s’est en quelque sorte installé et qu’il a remporté un titre. Et c’était une première ici. Ils se souviendront toujours qu’il a apporté un titre à cette ville. C’était si unique qu’il y aura toujours de l’affection de la part de ceux qui ont vécu ça. »

« Allons gagner pour le coach ! »

Désormais à la tête des Sixers, il doit gérer au mieux la découverte d’un nouveau groupe et d’un nouvel environnement, mais aussi le feuilleton Harden. Pour l’instant, ça se passe pas trop mal, et ses joueurs étaient déterminés à lui offrir cette première victoire, de surcroît à Toronto.

« Avant le match, Kelly Oubre nous a a dit : Allons gagner pour le coach ! » raconte Tyrese Maxey. « L’ironie de l’histoire, c’est qu’on les jouait dès le deuxième match, et qu’on n’avait pas encore gagné. C’est bien pour lui, mais on va en gagner beaucoup plus. Beaucoup plus… »

Au final, que retient Nick Nurse de cette soirée ? « Je dirais que je ne m’attendais pas à revenir aussi vite ici, et c’est encore plus étrange que je ne l’imaginais ! »