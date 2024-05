L’histoire sans fin des Bulls

Les Bulls savent qu’ils sont sous pression cette saison. Le trio Nikola Vucevic – Zach LaVine – DeMar DeRozan n’a toujours pas confirmé les attentes et les trois premiers matches de cette saison ne sont guère réjouissants.

Il y a eu la large défaite contre le Thunder en ouverture, avec un moment de tension entre Nikola Vucevic et son coach, plus une réunion de crise entre les joueurs. Puis une victoire à l’arraché contre les Raptors. Enfin, ils ont logiquement cédé contre les Pistons.

Soit deux défaites en trois matches alors que Chicago n’a pas encore affronté une grosse écurie… « On est évidemment tous frustrés que ça ne fonctionne pas comme cela le devrait. Mais on est dans cette position et on doit trouver une solution », avoue Zach LaVine, auteur de 51 points à Detroit, à NBC Sports.

Une attaque réduite à des exploits individuels

L’attaque de Chicago tourne actuellement à 103 points de moyenne et ne montre pas grand-chose. Elle se limite à des séquences de un-contre-un de Zach LaVine ou DeMar DeRozan. Si Nikola Vucevic s’est frustré contre le Thunder, c’est justement parce que la balle ne circule pas assez, qu’offensivement, les troupes de Billy Donovan manquent de lucidité et parfois d’intelligence.

Le coach aimerait que le jeu sans ballon soit plus présent, qu’il y a plus de mouvement. Pour l’instant, ça ne prend pas et même des Jevon Carter ou Torrey Craig, des joueurs de complément, se retrouvent à devoir faire des miracles.

« On essaie de nouvelles choses pour avoir une attaque plus complète et cohérente. Cela va prendre du temps pour trouver des solutions », poursuit Zach LaVine. « En présaison, ça semblait bien, mais ce n’était que la présaison. On est en période de transition. Les premiers matches, DeRozan et moi on était dans les coins. Le premier match, on aurait dû voir que Vucevic et Andre Drummond dominaient à l’intérieur. On ne peut pas vivre avec un match à 50 points de ma part, ou 20 points dans un dernier quart-temps de DeRozan. On a besoin de tout le monde, que la machine soit bien huilée. »

Un seul être vous manque…

Pour cela, il manque un élément important : Lonzo Ball. Absent la saison passée et encore cette année, le meneur de jeu n’est pas là pour mettre en musique ce groupe. Les Bulls en souffrent beaucoup.

« On ne peut pas comparer avec la première saison car Lonzo était là. Et ça fait une sacrée différence. Sans lui, on est en recherche constante de solutions », concède DeMar DeRozan. « On montre des choses sur le plan individuel, mais ça doit être collectif. On travaille encore sur l’équilibre collectif. On le montre par séquences, mais ça doit être fait de manière régulière. On va y arriver. C’est frustrant car après autant de temps, ça devrait être une seconde nature. Mais on en fait trop parfois, l’un pour l’autre, car on veut que le déclic se produise. »

Zach LaVine aussi regrette l’absence de l’ancien meneur des Lakers et des Pelicans. « Quand il était là, c’était vraiment pas mal. » Mais il faut faire sans lui et cette nouvelle philosophie offensive peine encore à séduire. « On doit trouver, c’est nouveau pour nous et pendant ces trois premiers matches, on ne l’a pas fait à 100%. C’est dur d’essayer de comprendre quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais on va s’y tenir. C’est ce qu’on doit faire », conclut-il.