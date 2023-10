Les Bulls reviennent de l’enfer

Les Bulls et les fans avaient déjà vu ce film et ils n’aiment pas la fin. Dans le courant du quatrième quart-temps, les joueurs de Chicago enchaînent les shoots ouverts manqués et les ballons perdus. En face, les Raptors frappent quand ils le peuvent et à cinq minutes du terme, il y a 17 points d’écart.

On se dirige donc vers une deuxième défaite pour les Bulls, après la gifle contre le Thunder qui a poussé les joueurs à organiser une réunion de crise dans le vestiaire ! Et puis DeMar DeRozan enchaîne les paniers et les lancers-francs, pour inscrire 22 points dans le dernier acte et ramener les Bulls dans la partie.

« Gagner par tous les moyens nécessaires. C’est mon état d’esprit dans chaque quatrième quart-temps », assure-t-il à ESPN. « Peu importe ce qu’il s’est passé dans les trois premiers. Le quatrième, c’est le moment de tout donner. »

Pourtant, malgré sa performance, l’ailier a gâché trois lancers-francs dans les quinze dernières secondes. Il aurait pu donner la victoire aux siens sans passer par une prolongation, où il a inscrit quatre points pour terminer avec 33 unités. Mais l’essentiel était ailleurs : dans la victoire évidemment, mais surtout dans l’attitude.

« Il s’agissait avant tout de rebondir, de répondre », poursuit-il. « J’ai confiance en mes coéquipiers pour se battre et être compétitif. On a eu des absences pendant cette partie, mais on n’a jamais abandonné. On s’est battu jusqu’à la fin pour se donner une chance de l’emporter. On doit se servir de moments comme ça. »

Les Bulls au bord de la rupture à plusieurs reprises

On peut presque dire que les Bulls ont « perdu » ce match plusieurs fois, avant de le gagner. Ils ont été menés 16-4 au début, avant de répondre avec un 20-0 puis un 16-0. Ensuite, ils encaissent un 23-0 entre la fin de la première et le début de la deuxième période. Enfin, il y a les 17 points de retard à cinq minutes du terme, encore 15 même à quatre minutes. Sans oublier que, en prolongation, Toronto a eu quatre unités d’avance…

« J’ai vraiment apprécié nos efforts, notre combat », se réjouit Billy Donovan. « On a vécu des montagnes russes et il faut donner du mérite aux joueurs : ils sont restés dans le match, ont tenté de se battre même quand ils étaient dans le dur, ce qui est arrivé par séquence dans cette rencontre. »

Pour aller chercher cette victoire, les Bulls ont marqué un panier à 3-pts décisif à deux secondes de la fin. C’est Alex Caruso, déjà auteur d’un panier primé important en dernier acte, qui s’est chargé de l’inscrire sur une passe de Zach LaVine.

« Il m’a tiré d’affaire. Il nous a tiré d’affaire », sourit DeMar DeRozan en évoquant le shoot décisif de son coéquipier. « C’est une forme de soulagement », a réagi l’ancien des Lakers, 13 points et 13 rebonds dans cette victoire. « Déjà, le match est terminé et on rejoue ce samedi. J’étais fatigué. Ensuite, je suis enthousiaste. On a une bonne alchimie collective. Notre réunion de l’autre jour a permis de faire sortir la frustration. Dans cette rencontre, on a montré par moments comment on veut jouer. »