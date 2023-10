En pleine crise d’adresse, Kevin Huerter garde le soutien des Kings

Mis au défi par son coach défensivement, Kevin Huerter semble pourtant avoir perdu ce qui a toujours fait sa force : sa qualité de shoot. Après deux matchs, le voilà qui ne tourne ainsi qu’à… 3.5 points de moyenne et 21% d’adresse, dont un piteux 10% à 3-points. Des chiffres dans la lignée de sa présaison déjà délicate (6.6 points de moyenne et 32% d’adresse, dont 23% à 3-points)…

Forcément, cela remet sa place de titulaire en question et, jusqu’à présent, le « Red Velvet » joue autant de minutes par match (20) que ses concurrents au poste 2, à savoir Malik Monk et surtout Chris Duarte.

Malgré cela, il conserve toute la confiance de ses coéquipiers à Sacramento.

« Il faut garder le cap. La saison dure 82 matchs et nous n’en avons joué que deux », rappelle déjà De’Aaron Fox. « Ce sont des choses qui arrivent, mais on veut qu’il garde le cap. Il est arrivé à ce niveau, il y est resté et il a obtenu sa prolongation pour une raison. Ça n’arrive pas par hasard. Vous traversez toujours des périodes plus délicates. Tous les meilleurs shooteurs sont passés par là et nous voulons qu’il continue d’être lui-même. C’est-à-dire de courir après les attaquants en défense et se battre à travers les écrans. Bien sûr, ça fatigue, mais ça vient avec le fait d’être professionnel. Il faut le faire et il faut ensuite aller de l’autre côté pour réussir des tirs. Il connaît son travail. Il est juste en train de galérer en ce moment. Donc tout va bien, nous voulons juste qu’il garde le cap. »

« Il est l’un des meilleurs shooteurs de notre équipe, si ce n’est le meilleur », indique ensuite Keegan Murray. « Il faut juste qu’il continue d’être régulier dans ce qu’il fait et je sais qu’il travaille dur chaque jour par rapport à son shoot. Nous avons donc entièrement confiance en lui. J’ai totalement confiance en lui et, dès qu’il prend un tir, je pense que ça va tomber dedans. »

Un changement de rôle à venir ?

Comme indiqué par De’Aaron Fox, la saison vient tout juste de démarrer et il n’y a rien d’alarmant. Il n’empêche que ce retard à l’allumage de Kevin Huerter pourrait donc rapidement modifier son rôle chez les Kings, alors qu’il était déjà dans le dur lors des derniers playoffs : 9.2 points et 21% à 3-points, contre 15.2 points et 40% à 3-points en saison régulière.

Même si, pour autant, Mike Brown ne souhaite pour le moment pas complètement accabler son joueur.

« Il n’est pas le seul à avoir commis des erreurs, beaucoup de gars l’ont fait », jugeait l’entraîneur de Sacramento, après la défaite contre Golden State. « Quand j’évalue l’équipe, je ne me concentre pas seulement sur Kevin et je ne pense pas directement à le retirer du cinq. D’autres changements peuvent être effectués et, au vu de la flexibilité que nous pensons avoir dans l’équipe, c’est quelque chose que je dois toujours observer. Mais, encore une fois, ce n’est pas seulement Kevin. Je dois y regarder de plus près pour voir comment je peux mettre l’équipe en position de gagner un match. »

Optimiste comme De’Aaron Fox, Mike Brown se dit confiant à l’idée de voir, à terme, Kevin Huerter retrouver des couleurs sans déroger à ses instincts offensifs.

« Il est dans cette ligue depuis suffisamment longtemps pour avoir traversé tout un tas de choses, et nous l’encourageons autant que possible. On lui dit : ‘Si tu es ouvert, saisis ta chance’. Nous continuons aussi de travailler avec lui dans les domaines sur lesquels nous pensons qu’il peut s’améliorer. Mais il va rebondir. Il a shooté extrêmement bien tout au long de sa carrière et je ne vois rien de différent cette saison. Je pense que son shoot finira par être au niveau qu’il doit être pour qu’il se sente bien et pour qu’il nous aide à gagner quelques matchs », déclare le Coach de l’année 2023.

Kevin Huerter Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 75 27 41.9 38.5 73.2 0.8 2.5 3.3 2.9 2.1 0.9 1.5 0.3 9.7 2019-20 ATL 56 31 41.3 38.0 82.8 0.6 3.5 4.1 3.8 2.5 0.9 1.6 0.5 12.2 2020-21 ATL 69 31 43.2 36.3 78.1 0.6 2.8 3.4 3.5 2.4 1.2 1.1 0.3 11.9 2021-22 ATL 74 30 45.4 38.9 80.8 0.4 3.0 3.4 2.7 2.5 0.7 1.2 0.4 12.1 2022-23 SAC 75 29 48.5 40.2 72.5 0.6 2.8 3.4 3.0 2.4 1.1 1.3 0.3 15.2 2023-24 SAC 1 24 33.3 20.0 0.0 2.0 3.0 5.0 2.0 3.0 0.0 1.0 0.0 7.0 Total 350 30 44.3 38.5 76.6 0.6 2.9 3.5 3.1 2.4 1.0 1.3 0.3 12.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.