Stephen Curry fait encore et toujours des misères aux Kings

Stephen Curry avait quitté les Kings sur un Game 7 à 50 points pour envoyer Sacramento en vacances, en avril dernier. Il s’était rappelé à leur bon souvenir en présaison et il a encore dynamité le Golden 1 Center avec une performance dantesque : 41 points à 14/19 au tir dont 7/10 de loin, 4 rebonds et 4 passes décisives.

Portés par l’activité de De’Aaron Fox (39 points), les Kings avaient pourtant fait le premier écart du match (+11) au début du deuxième quart-temps, mais les Warriors trouvaient assez facilement des ouvertures dans la défense aux abois de Sacramento, et les visiteurs étaient même devant à la mi-temps (60-57).

Le troisième quart-temps, le royaume de Stephen Curry, pouvait débuter pour mettre au supplice les pauvres défenseurs du double MVP. Intenable, sur le dribble ou loin du ballon, par ses coupes en backdoor ou ses 3-points, le meilleur shooteur de l’histoire faisait parler la poudre pour inscrire 16 points en un peu plus de huit minutes.

À sa sortie, les Warriors menaient de 9 points (84-75) et la bonne nouvelle pour Golden State, c’est que Chris Paul trouvait Klay Thompson pour faire fructifier l’avance sans « Chef Curry » sur le terrain.

L’écart était ainsi passé à +15 (99-84) quand Stephen Curry revenait en jeu. Golden State semblait se diriger vers une victoire tranquille mais les Warriors se déconcentraient et retombaient dans leurs travers, en perdant beaucoup de ballons. De quoi ramener les Kings à cinq petits points (117-112) à l’approche de la dernière minute.

Mais Andrew Wiggins attaquait le cercle pour fixer la défense et ressortir le ballon pour… l’inévitable Stephen Curry, qui plantait un ultime 3-points et pouvait dire aux Kings d’aller se coucher.

Avec le jeu des lancers-francs, Stephen Curry pouvait dépasser la barre des 40 points et c’est surtout une première victoire à l’extérieur (122-114) pour la franchise de la Baie cette saison. Pour rappel, l’an passé, les Warriors n’avaient gagné que 11 matchs loin du Chase Center…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Stephen Curry, bourreau des Kings. Le meneur avait écœuré Sacramento lors des derniers playoffs, et il a recommencé pour ce premier duel. Comme chez lui au Golden 1 Center, il semblait ne pas pouvoir rater un tir, martyrisant ses différents défenseurs pour proposer un nouveau récital, avec et surtout sans ballon.

– Steve Kerr teste ses rotations. En l’absence de Draymond Green, les rotations de Golden State sont modifiées et l’entraîneur de la Baie pianote. En première mi-temps, les minutes sans Stephen Curry ont ainsi été très compliquées. C’était beaucoup mieux en seconde mi-temps, avec le duo Chris Paul – Klay Thompson qui s’est bien trouvé sur la fin du troisième quart-temps, et le tandem Jonathan Kuminga (12 points, 5 rebonds) – Moses Moody (10 points, 3 interceptions) qui a apporté de bonnes choses en sortie de banc.

– Kevin Huerter et Chris Duarte en difficulté. Mike Brown hésite entre les deux joueurs pour le poste d’arrière titulaire mais les deux hommes ont souffert cette nuit. Le premier finit avec 0 point à 0/5 au tir, et il est toujours en difficulté sur le plan défensif. Le second a un peu mieux tenu le choc de ce côté du terrain, mais avec 6 fautes et un 1/7 au tir, il n’a pas fait de miracles non plus, avec notamment un vilain tir sur l’arête…

