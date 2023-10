Klay Thompson : « J’essaie de rattraper le temps perdu »

Après son 3 sur 11 aux tirs face aux Suns, Klay Thompson a vite retrouvé la cible. Chouchouté par Stephen Curry et Chris Paul, le shooteur des Warriors inscrit 18 points dans la victoire face aux Kings, avec un 7 sur 12 aux tirs.

De quoi rassurer ceux qui imaginaient que l’absence de prolongation de contrat allait peser sur son mental, et donc ses performances.

« Pour l’instant, je ne suis pas préoccupé par cette prolongation de contrat. Cela va se faire tout seul » assure-t-il, et ça rejoint les propos de Joe Lacob en début de semaine. « S’il veut être un Warrior pour la vie, il en aura l’opportunité. C’est ce que nous souhaitons » avait expliqué le patron des Warriors. « Je pense qu’il veut être ici. Nous voulons qu’il soit ici et nous traitons nos gars équitablement. Je pense que les gens ont juste besoin, comme je l’ai dit l’autre jour, de se détendre un peu. Les choses vont se faire. Laissez-nous un peu de temps. »

« J’étais ici quand on finissait avec 23 victoires. J’étais ici pour poser les fondations »

En attendant cette prolongation, Klay Thompson savoure chaque instant sous la tunique de Golden State…

« On ne sait jamais ce qui peut se passer » rappelle-t-il, alors que deux graves blessures l’avaient privé des terrains pendant deux ans et demi. « Alors, oui, je vais savourer tout ça le plus possible, surtout sous ce maillot. J’étais ici avant que ça ne devienne bien. J’étais ici avant qu’il y ait quatre titres, quand on finissait avec 23 victoires (lors de sa saison 2011/12). J’étais ici pour poser les fondations. Alors, oui, je vais savourer, parce que tout le monde pense que c’est agréable quand ils regardent les Warriors, mais ça n’a pas toujours été comme ça. »

Klay Thompson savoure tellement cette saison, durant laquelle il va pouvoir profiter des caviars de Chris Paul, qu’il veut jouer le maximum de matches possibles. Il a un chiffre en tête.

« Je vais participer au plus de rencontres possibles. J’espère que j’atteindrai les 70 matches, c’est mon objectif. 82, c’est peut-être difficile, mais pourquoi ne pas viser les 70. Je suis en bonne santé – je n’ai jamais été en aussi bonne santé depuis de nombreuses années. Je vais donc faire tout ce que je peux pour participer au plus grand nombre de matches possible. J’essaie de rattraper le temps perdu » conclut-il ainsi.