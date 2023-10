Leonard Miller, l’apprenti rebondeur du Minnesota

Tout comme Sidy Cissoko et Scoot Henderson, Leonard Miller (2m08, 19 ans) est le troisième ancien joueur de la Team Ignite à effectuer ses grands débuts en NBA cette année.

Tombé au deuxième tour de la dernière Draft (33e choix), l’ailier fort qui fait partie du large contingent canadien (26 joueurs, nouveau record !) va devoir bosser dur pour faire son trou dans le Minnesota. Cette nuit, face au Heat, il est entré deux minutes dans le « garbage time », mais certains observateurs le voient comme un joueur d’avenir, capable même de déclencher un transfert de Karl-Anthony Towns…

« Il a le sens du rebond et il y va ! »

En tout cas, sur la ligne de départ, les Wolves n’ont pas beaucoup de minutes à distribuer au rookie derrière Rudy Gobert, Karl-Anthony Towns et Naz Reid, trois gros salaires. Sans oublier Kyle Anderson, le néo-chinois qui rend toujours service par sa polyvalence.

« On essaye de lui assigner un rôle et un style de jeu », explique Chris Finch. « Il n’a jamais vraiment eu à le faire auparavant, il allait juste jouer son jeu. C’est ça qui lui a permis de développer son sens du jeu. On veut qu’il court, et qu’il soit plus actif sur le roll [après l’écran], qu’il trouve les bonnes positions près du cercle. C’est ça qui va lui permettre de se montrer avant qu’on lui donne plus d’opportunités avec le ballon. »

Utilisé à doses homéopathiques durant la présaison, Leonard Miller avait néanmoins pu lâcher les chevaux face à l’équipe israélienne du Maccabi Ra’anana, avec 22 points, 15 rebonds (dont 8 offensif), 2 passes et 2 interceptions en sortie de banc (27 minutes), le tout à 10/14 aux tirs dont 1/3 à 3-points.

« La première chose qu’il faut pour être bon au rebond offensif, c’est qu’il faut y aller tout le temps. Et il y va ! », apprécie Chris Finch. « Il a le sens du rebond et il va toujours le chercher. Il récupère beaucoup de ballons indécis qui traînent autour de lui. On a désespérément besoin de ça. »

Comparé à Jarred Vanderbilt

En vérité, Chris Finch pense à un de ses anciens joueurs en particulier, dont il regrette encore le départ jusqu’à aujourd’hui manifestement : Jarred Vanderbilt, le col bleu échangé au Jazz contre Rudy Gobert (et à nouveau échangé aux Lakers par la suite).

« On peut voir qu’il a le sens du jeu quand il a la balle entre les mains. Il n’a pas peur, on aime ça. Il nous rappelle un peu Vando à ce titre. Un gars qui va gratter des ballons, meilleur dribbleur qu’on l’imagine… Il shoote bien et il a de bons fondamentaux en place pour progresser au tir. Il y a encore beaucoup de boulot mais c’est un jeune joueur plein de potentiel, et un bon gamin. »

Encore brut de décoffrage offensivement, Leonard Miller peut compenser par sa fraîcheur physique et son énergie de tous les instants, pour essayer d’aller gratter des minutes (tout comme Luka Garza), et des rebonds, dans un secteur intérieur bien dense à Minneapolis. Il lui faudra au moins ça…

« Je joue simplement tous les coups. Soit tu veux [vraiment le rebond] et tu y vas, soit tu ne veux pas et tu n’y vas pas. En face, les gars sont tous des compétiteurs et ils y vont. J’essaye de me montrer aux rebonds parce que c’est ce que je sais faire. Pour moi, c’est inné. »

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.