Anthony Davis met la pression sur les Lakers en défense

La présaison est terminée et, à quelques jours de l’ouverture de la saison régulière, les différentes équipes de la ligue peaufinent ce qui doit encore l’être avant le lancement de cet exercice 2023/24.

Côté Lakers, c’est ainsi Anthony Davis, le visage de la franchise selon LeBron James, qui s’est exprimé à ce propos et, en sortie de défaite face à Phoenix, il a tenu à mettre l’accent sur la défense des « Purple & Gold ». Celle-ci ayant plutôt souffert face aux contre-attaques des Suns…

« Les efforts et la communication, ce sont les deux choses les plus importantes », estimait celui qui se veut l’un des prétendants au titre de Défenseur de l’année. « [Il faut] se dépêcher de se replier et s’assurer qu’il n’y a pas d’adversaire en transition. Ce n’est pas se concentrer sur son vis-à-vis, mais c’est trouver un adversaire et défendre sur lui. Se replier, ne pas courir à la hauteur de son adversaire et communiquer. »

Une équipe « spéciale » ?

La communication, un aspect également central dans le discours d’un Darvin Ham plus positif, à trois jours de la « revanche » face à Denver.

« Nous avons une chance d’être une équipe spéciale », expliquait en effet le coach de Los Angeles. « Je suis impressionné par la communication des gars. Avant même que je puisse leur dire quoi que ce soit pour corriger quelque chose, défensivement ou offensivement, ils sont déjà dessus, ils en discutent déjà entre eux. »

Si Anthony Davis se veut, certes, assez critique défensivement afin de maintenir ses coéquipiers sous pression, il n’en oublie pas pour autant de se réjouir des dernières semaines de ses Lakers.

« J’ai aimé le visage que l’on a montré, nous sommes venus et nous avons montré ce que nous pouvons être », appréciait-il, en dépit du bilan de son équipe (2-4) en présaison. « Maintenant, nous avons quelques jours devant nous pour nous regrouper, resserrer les vis et essayer ensuite de décrocher notre première victoire. »

Rendez-vous dans la nuit de mardi à mercredi (01h30) pour revoir Los Angeles, sur le parquet des Nuggets…

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NOP 64 29 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NOP 67 35 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NOP 68 36 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NOP 61 36 49.3 32.4 75.8 2.1 8.2 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.1 24.3 2016-17 NOP 75 36 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NOP 75 36 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NOP 56 33 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.3 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35 53.2 18.6 71.3 2.7 7.2 9.9 3.1 2.4 1.2 2.1 2.3 23.2 2022-23 LAL 56 34 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 Total 660 34 51.9 30.0 79.3 2.6 7.8 10.4 2.4 2.4 1.3 2.0 2.3 24.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.