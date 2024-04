LeBron James : « Anthony Davis est le visage des Lakers »

Rob Pelinka, Darvin Ham et maintenant LeBron James. Les personnages importants des Lakers sont unanimes : Anthony Davis doit prendre le pouvoir cette saison à Los Angeles. Il a été prolongé durant l’intersaison avec l’envie de le voir se transformer en leader. L’ancien joueur des Cavaliers et du Heat est d’accord.

« Il est le visage des Lakers », annonce le « King » à ESPN. « Davis fait partie des grands joueurs de la franchise, de ceux dont le maillot est retiré. Je suis très heureux et fier pour lui pour sa prolongation de contrat. »

La star des Lakers, qui se rapproche des 39 printemps (il les aura le 30 décembre) ne va pas rajeunir et Anthony Davis, à 30 ans, est dans la force de l’âge. C’est donc le moment idoine pour porter l’équipe sur ses larges épaules.

Eviter l’infirmerie pour être un leader

« Je vais être le deuxième joueur le plus âgé de l’équipe, donc on va s’appuyer sur moi », confirme ainsi l’intérieur. « J’estime que c’est ma responsabilité d’être un des leaders avec LeBron. C’est mon boulot d’aider les joueurs et les jeunes, d’être continuellement avec eux pour leur faire savoir ce qu’on a besoin de faire, ce qu’on doit améliorer pour gagner le titre. »

Pour cela, le champion 2020 va devoir enchaîner les matches et éviter l’infirmerie, comme c’est toujours le cas année après année. La saison passée, l’ancien des Pelicans avait manqué 26 rencontres.

« C’est mon objectif chaque saison de jouer les 82 matches », rappelle-t-il. « Je n’ai rien fait de différent cet été. J’ai pris du temps pour souffler puis je suis reparti au travail. Rien n’a changé. Je sais qu’avec mon rôle, je suis important et qu’il est essentiel que je sois sur le terrain. »

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NOP 64 29 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NOP 67 35 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NOP 68 36 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NOP 61 36 49.3 32.4 75.8 2.1 8.2 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.1 24.3 2016-17 NOP 75 36 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NOP 75 36 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NOP 56 33 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.3 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35 53.2 18.6 71.3 2.7 7.2 9.9 3.1 2.4 1.2 2.1 2.3 23.2 2022-23 LAL 56 34 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 LAL 75 36 55.3 27.4 81.4 3.1 9.5 12.7 3.5 2.3 1.2 2.1 2.4 24.6 Total 735 35 52.3 29.7 79.5 2.7 8.0 10.6 2.5 2.4 1.3 2.0 2.3 24.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.