Une prolongation sous forme de contrat de confiance pour Anthony Davis

En prolongeant cet été pour trois saisons et 186 millions de dollars, Anthony Davis est désormais lié avec les Lakers jusqu’en 2028, avec la possibilité de tester le marché en 2027.

Comme LeBron James aura 39 ans en décembre et que la franchise veut absolument qu’il reste en bonne santé, l’intérieur est promis au rôle de leader des Californiens, au moins en saison régulière.

Si les dirigeants ont décidé de miser sur le champion 2020, c’est justement pour occuper cette place. Un gros contrat pour Anthony Davis donc, mais aussi de grandes responsabilités qui vont avec.

« Quand Anthony Davis a demandé une prolongation, Darvin Ham et moi, on a bien discuté avec lui », raconte Rob Pelinka pour le site de la franchise. « L’idée, c’était que la franchise s’engage pour lui mais qu’il s’engage aussi pour nous. Parmi nos échanges, il y avait le fait de devenir un leader et de travailler dur, ce qu’il a fait pendant l’intersaison. Certains ont vu les vidéos qu’il a postées, il essayait d’améliorer son corps. Il s’est entraîné comme jamais depuis qu’il est aux Lakers. Il a accepté ce rôle de leader et je pense que la franchise investit en lui, comme cet été, et il le fera également en retour. C’est son caractère et on est ravi de voir ça. »

Un été pour en finir avec les bobos

Le problème avec Anthony Davis, ce n’est évidemment pas son niveau de jeu. Il l’a montré pendant l’absence de LeBron James en saison régulière, puis pendant les playoffs : en forme, il est clairement un des meilleurs joueurs de la ligue, des deux côtés du terrain. Sauf qu’il faut toujours préciser « en forme » car, fragile, il n’est pas toujours en tenue. La preuve : il n’a joué que 132 matches sur les trois derniers exercices.

Avec une prolongation aussi importante (62 millions de dollars par saison), les Lakers veulent absolument voir le plus possible l’ancien des Pelicans sur les parquets. Comme LeBron James va sans doute être économisé et que les nouvelles règles imposent de ne pas reposer deux stars dans la même rencontre, Anthony Davis devrait logiquement être davantage présent sur les terrains. S’il n’est pas blessé…

« L’entraînement qu’il a effectué cet été lui a permis de protéger son corps », constate Darvin Ham. « Il est revenu plus mince, plus fort, plus rapide, plus explosif. Les gens oublient que, pour un joueur à son poste, il n’a que 30 ans. Donc il lui reste un énorme chemin à faire pour diriger cette franchise et gagner d’autres bannières. Avec l’été qu’il a fait, je suis impatient de voir la saison qu’il va nous faire. »

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NOP 64 29 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NOP 67 35 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NOP 68 36 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NOP 61 36 49.3 32.4 75.8 2.1 8.2 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.1 24.3 2016-17 NOP 75 36 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NOP 75 36 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NOP 56 33 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.3 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35 53.2 18.6 71.3 2.7 7.2 9.9 3.1 2.4 1.2 2.1 2.3 23.2 2022-23 LAL 56 34 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 LAL 74 36 55.4 28.0 81.6 3.1 9.5 12.7 3.5 2.3 1.2 2.1 2.4 24.5 Total 734 35 52.3 29.8 79.5 2.7 8.0 10.6 2.5 2.4 1.3 2.0 2.3 24.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.