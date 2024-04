Rudy Gobert : « Evan Fournier est le meilleur shooteur des Knicks »

Alors qu’il tente de convaincre Tom Thibodeau de le réintégrer dans sa rotation, Evan Fournier a reçu le soutien de l’un de ses coéquipiers en équipe de France : Rudy Gobert. Le pivot tricolore, interrogé par le New York Post, fait ainsi part de son incompréhension quant à la situation de son compatriote.

Car selon lui, Evan Fournier est « le meilleur shooteur de l’équipe, le meilleur shooteur des Knicks. En termes de shoot à 3-points pur, je crois que c’est le meilleur. » Ses récentes sorties en pré-saison tendent à le démontrer, même si le Français sort de son pire exercice en carrière dans le domaine.

Rapidement écarté des plans de son coach, Evan Fournier a terminé la saison passée avec de piètres pourcentages aux tirs (34% aux tirs dont 31%) en une vingtaine d’apparitions.

La saison précédente en revanche, il était l’un des joueurs les plus adroits de l’équipe avec 39% de loin, battant même le record de 3-points inscrits par un joueur des Knicks sur une saison. Néanmoins, le problème de Tom Thibodeau avec l’arrière français se situe du côté défensif, pas vraiment sur son aptitude à marquer de loin.

« S’ils ne l’apprécient pas à sa juste valeur, je sais que beaucoup d’autres équipes miseraient sur lui »

« Je pense qu’il peut contribuer et aider beaucoup d’équipes. Je crois que tout le monde le sait. Mais c’est un peu bizarre de se retrouver sur le banc sans savoir pourquoi. On se retrouve parfois coincé dans une situation. Je sais qu’il aura à nouveau l’occasion de jouer et que tout le monde comprendra qu’il peut aider et gagner. Et le faire à un haut niveau et tous les soirs », poursuit toutefois le pivot des Wolves.

Ce dernier trouve « malheureux que cela ressemble à un manque de respect, quand les choses se passent de cette façon et que la communication n’est pas ce qu’elle devrait être avec son entraîneur. Mais je crois que c’est mieux maintenant, je l’espère. Il avait l’air bien (samedi), je sais que ça va aller. Et si ce n’est pas (à New York), ce sera ailleurs. S’ils ne l’apprécient pas à sa juste valeur, je sais que beaucoup d’autres équipes miseraient sur lui. »

D’autant que le Français arrive en fin de contrat. Cette saison, l’arrière touchera un peu moins de 19 millions de dollars. Les Knicks auraient la possibilité d’activer une option d’un même montant pour la saison suivante.

Evan Fournier Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DEN 38 11 49.3 40.7 76.9 0.2 0.8 0.9 1.2 1.7 0.5 0.8 0.0 5.3 2013-14 DEN 76 20 41.9 37.6 75.6 0.5 2.2 2.7 1.5 2.4 0.5 1.3 0.1 8.4 2014-15 ORL 58 29 44.0 37.8 72.8 0.5 2.2 2.6 2.1 2.0 0.7 1.4 0.0 12.0 2015-16 ORL 79 33 46.2 40.0 83.6 0.4 2.4 2.9 2.7 2.7 1.2 1.7 0.0 15.4 2016-17 ORL 68 33 43.9 35.6 80.5 0.7 2.4 3.1 3.0 2.7 1.0 2.1 0.1 17.2 2017-18 ORL 57 32 45.9 37.9 86.7 0.4 2.8 3.2 2.9 2.4 0.8 1.7 0.3 17.8 2018-19 ORL 81 32 43.8 34.0 80.6 0.5 2.7 3.2 3.6 2.8 0.9 1.9 0.2 15.1 2019-20 ORL 66 31 46.7 39.9 81.8 0.3 2.3 2.6 3.2 2.4 1.1 1.9 0.2 18.5 2020-21 * All Teams 42 30 45.7 41.3 78.8 0.2 2.8 3.1 3.4 2.3 1.1 1.7 0.5 17.1 2020-21 * ORL 26 30 46.1 38.8 79.7 0.2 2.7 2.9 3.7 2.1 1.0 2.1 0.4 19.7 2020-21 * BOS 16 30 44.8 46.3 71.4 0.3 3.0 3.3 3.1 2.6 1.3 1.2 0.6 13.0 2021-22 NYK 80 30 41.7 38.9 70.8 0.4 2.2 2.6 2.1 2.3 1.0 1.3 0.3 14.1 2022-23 NYK 27 17 33.7 30.7 85.7 0.2 1.7 1.8 1.3 1.7 0.6 0.8 0.1 6.1 2023-24 * All Teams 32 18 35.7 25.4 80.6 0.2 1.7 1.8 1.5 1.5 0.9 0.7 0.2 6.9 2023-24 * DET 29 19 37.3 27.0 79.4 0.2 1.7 1.9 1.6 1.5 0.9 0.7 0.2 7.2 2023-24 * NYK 3 13 20.0 13.3 100.0 0.0 1.3 1.3 1.0 1.3 1.3 0.3 0.0 4.0 Total 704 28 44.1 37.4 79.9 0.4 2.3 2.7 2.5 2.3 0.9 1.5 0.2 13.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.