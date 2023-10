Encore une très mauvaise soirée pour les Pelicans

La saison n’a pas débuté que l’infirmerie des Pelicans se remplit un peu plus chaque jour. Déjà privés de Trey Murphy III, Jose Alvarado et Larry Nance Jr, Willie Green a perdu cette nuit Herb Jones, touché à la tête sur un écran de Bruno Fernando, puis surtout Naji Marshall, dont le genou a tourné sur une action anodine au rebond.

L’ailier de la Nouvelle Orléans a quitté la salle d’Atlanta sur un fauteuil roulant, et il doit passer une IRM pour connaître la gravité de sa blessure…

Pour ne rien arranger, les Pelicans n’ont pas été bons face aux Hawks. Une fois de plus. On attendait une réaction après la fessée reçue face aux Rockets, mais les joueurs de Willie Green sont méconnaissables. Certes, Zion Williamson est bien plus entreprenant en début de match, mais pour le reste, c’est un copier-coller du match face à Houston avec 23 balles perdues, un 30% aux tirs à la mi-temps, ou encore 62 points encaissés dans la peinture.

On peut résumer la prestation des Pelicans à ce passage de huit minutes sans le moindre panier dans le 2e quart-temps. Forcément, les Hawks, sans être géniaux, vont prendre le large pour mener de 18 points à la pause (54-36). Quand Willie Green rappelle ses titulaires sur le banc, au milieu du 3e quart-temps, l’écart n’a pas évolué (76-58), et le « garbage time » permet juste à Jordan Hawkins, le rookie des Pelicans, de montrer ses qualités de shooteur.

Score final : 110-105 pour Atlanta avec 18 points d’Onyeka Okongwu et 15 points de Trae Young.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.