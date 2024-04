Dario Saric, le profil qui manquait aux Warriors

À entendre les déclarations des uns et des autres, Dario Saric est déjà comme un poisson dans l’eau des Warriors.

Ce qui n’a finalement rien d’étonnant car l’ancien joueur des Suns et du Thunder, signé au minimum vétéran, était l’une des priorités de la « free agency » des Californiens.

Cet intérêt tient à son profil qui a fait défaut chez eux la saison passée. « Cette dimension nous a vraiment manqué l’année dernière, ce joueur du type (Nemanja) Bjelica et (Otto Porter Jr.) – un grand qui peut étirer le jeu tout en le créant, un bon passeur – ce qui change vraiment l’équation offensive quand vous avez quelqu’un sur le terrain par qui vous pouvez faire passer l’attaque et qui peut créer de l’espace avec un tir à 3-points », décrit Steve Kerr.

Le technicien cite ainsi deux joueurs qui ont contribué au titre de 2022 par leur présence au rebond et leur capacité à sanctionner de loin. Deux hommes qui étaient partis l’année dernière. Les Warriors ont tout de même pu s’appuyer sur JaMychal Green, au profil d’intérieur fuyant mais moins complet offensivement que Dario Saric.

« Dario colle parfaitement. Je pense qu’il a pris ses marques maintenant, il a compris comment nous jouons. Il s’améliore de jour en jour », poursuit le technicien, dont la recrue confirme le sentiment du beau mariage en cours.

« Ce n’est que le début mais les vétérans ont un QI élevé, et parfois c’est naturel que la balle aille dans cette direction. C’est ce qu’il faut faire, surtout quand tu as des shooteurs comme Steph (Curry). Tu essaies de générer les mouvements pour le rendre ouvert. Avoir cette mentalité m’aide à m’adapter à l’équipe », résume le Croate, bluffé par le « sens du mouvement » et la « vitesse de jeu » de sa nouvelle équipe.

Auteur de 6 points, 4 rebonds et 3 passes pour son premier match de pré-saison, il ajoute : « Quand tu as cinq gars dangereux en permanence, cela facilite les choses pour les autres, pour Steph. Si je rentre un panier à 3-points, l’adversaire va devoir me surveiller donc ça va générer un peu d’espace pour Steph et Klay (Thompson). »

Dario Saric Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 81 26 41.1 31.1 78.2 1.4 5.0 6.3 2.3 2.0 0.7 2.3 0.4 12.8 2017-18 PHL 78 30 45.3 39.3 86.0 2.0 4.7 6.7 2.6 2.1 0.7 1.9 0.3 14.6 2018-19 * All Teams 81 25 43.7 36.5 88.0 1.6 4.1 5.7 1.6 2.3 0.6 1.2 0.1 10.6 2018-19 * MIN 68 24 45.4 38.3 87.5 1.5 3.9 5.5 1.5 2.1 0.6 1.1 0.1 10.5 2018-19 * PHL 13 31 36.4 30.0 90.0 1.6 5.1 6.7 2.0 3.0 0.3 1.9 0.2 11.1 2019-20 PHX 66 25 47.6 35.7 84.4 1.5 4.6 6.2 1.9 2.4 0.6 1.3 0.2 10.7 2020-21 PHX 50 17 44.7 34.8 84.8 0.9 2.9 3.8 1.3 1.9 0.6 1.1 0.1 8.7 2022-23 * All Teams 57 14 45.8 39.1 82.9 0.9 2.7 3.6 1.3 1.7 0.4 1.0 0.1 6.4 2022-23 * PHX 37 14 42.7 39.1 81.8 1.1 2.8 3.8 1.5 1.9 0.4 1.0 0.1 5.8 2022-23 * OKC 20 14 51.5 39.1 84.4 0.7 2.6 3.3 0.9 1.5 0.4 1.0 0.1 7.4 2023-24 GOS 64 17 46.6 37.6 84.9 1.1 3.3 4.4 2.3 1.8 0.5 1.2 0.2 8.1 Total 477 23 44.5 36.2 83.9 1.4 4.0 5.4 1.9 2.0 0.6 1.5 0.2 10.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.