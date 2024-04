Première gagnante, et réussie, pour Chris Paul avec les Warriors

Chris Paul a avoué que c’était toujours un peu bizarre d’entendre son nom être acclamé par les fans du Chase Center, mais le meneur de jeu, titulaire aux côtés de Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins et Kevon Looney (en l’absence de Draymond Green) pour ce premier match de présaison face aux Lakers, de leur côté privés de LeBron James, a vite retrouvé ses habitudes.

Un petit main-à-main avec le pivot lui a ainsi permis d’aller chercher un petit tir à mi-distance ligne de fond, pour marquer son premier panier sous ses nouvelles couleurs.

En 13 minutes sur le terrain, Chris Paul termine ainsi avec 6 points à 2/4 au tir, 5 passes, 4 rebonds et +6 au +/-, alors qu’il a continuellement joué avec Stephen Curry, Klay Thompson et Kevon Looney.

« Chris est incroyable » appréciait Steve Kerr. « Il garde le jeu simple, et il est si bon passeur. Il y a un rythme agréable à observer en tant que coach, parce qu’on sait qu’il va faire le bon choix, encore et encore. Il sait quand on doit se calmer et mettre en place quelque chose, ou accélérer, parce qu’il sent le rythme du match ».

Jonathan Kuminga, Dario Saric et Brandin Podziemski intéressants

Avec trois arrières, un ailier et un pivot, les Warriors auraient pu souffrir au rebond mais ils ont au contraire bien tenu face à Anthony Davis (15 points, 5 rebonds) et compagnie. Au final, ils remportent même largement la bataille sous les cercles (60 à 46), même si les larges minutes des remplaçants changent la perspective.

« C’est simplement la présaison » continue ainsi le coach. « Donc on ne voit pas les équipes tenter d’utiliser les duels avantageux. Mais ce groupe (du « small ball ») a plutôt bien tenu le coup défensivement. »

Steve Kerr pouvait globalement être satisfait de la soirée, conclue par une victoire (125-108) pour la première de Chris Paul. Notamment parce que Jonathan Kuminga a été très agressif et bien présent au rebond (24 points, 8 rebonds mais 5 pertes de balle) et que les recrues semblent bien coller au style de jeu local.

Dario Saric (6 points, 4 rebonds, 3 passes en 15 minutes) semble ainsi parfait en pivot remplaçant capable de servir de point d’appui offensif, alors que le rookie Brandin Podziemski (11 points, 5 rebonds, 4 passes) a également montré de jolies choses à la mène, lui qui avait pourtant connu une Summer League compliquée.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.