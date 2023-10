Les Sixers espèrent toujours faire changer d’avis James Harden

Restera, restera pas… Après deux mois de bras de fer, avec des insultes et des bouderies, James Harden a repris l’entraînement ce mercredi avec les Sixers. Peut-être que le versement de son salaire a joué un rôle dans cette décision. Même s’il affirme qu’il ne jouera plus pour une équipe dans laquelle Daryl Morey est dirigeant, l’ancien MVP s’est entraîné normalement, et selon ESPN, il a été accueilli chaudement par ses coéquipiers.

Depuis lundi, Pat Beverley, Tyrese Maxey ou encore PJ Tucker n’ont cessé de multiplier les messages bienveillants à son égard, et ce même si son absence perturbe le groupe. Du côté des dirigeants, l’optimisme est de retour, et ESPN assure qu’en interne, on garde espoir que tout rentre dans l’ordre. C’est un message déjà évoqué au début de l’été, mais le « menteur » de James Harden avait mis un terme à tout espoir.

Du côté de Daryl Morey, on expliquait lundi que James Harden « continue à vouloir être échangé et nous continuons à travailler avec son agent pour trouver la meilleure solution pour les 76ers et toutes les parties ». Mais à l’exception des Clippers, que le meneur souhaite rejoindre, aucune franchise ne semble intéressée par le MVP 2018. ESPN rapporte d’ailleurs que les discussions entre les deux camps ne donnent toujours rien.

Comme James Harden est dans sa dernière année de contrat, et qu’il en est à sa troisième demande de transfert en trois ans, on imagine qu’aucun GM ne souhaite prendre le risque de le recruter.