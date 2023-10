Mike Conley pas mécontent d’avoir encore un rôle important à Minnesota

Avec les départs de Donovan Mitchell et Rudy Gobert, le Jazz avait explosé durant l’intersaison 2022, entamant ainsi une reconstruction qui fut finalement assez emballante, avec 37 victoires pour 45 défaites. Un virage important donc, surtout pour Mike Conley.

Le meneur de jeu était habitué à jouer les playoffs avec ses deux anciens coéquipiers. Au milieu de ce Jazz nouvelle version, plus jeune et moins ambitieux, l’ancien des Grizzlies se transformait en simple vétéran, présent avant tout pour encadrer ce petit monde.

Puis, il a été transféré à Minnesota en cours de saison, pour notamment retrouver le pivot français. Et là encore, son rôle a évolué, mais dans le bon sens. « On parle toujours de lui comme d’un ancien, d’une voix qui apporte du leadership, mais c’est encore un sacré joueur », rappelle Tim Connelly, le président des Wolves, pour The Athletic.

Les Wolves avaient besoin de lui

Mike Conley est capital pour permettre à Rudy Gobert de briller. Les deux se connaissent et le second a des automatismes avec le premier et forcément, ça aide. De plus, les Wolves voulaient un joueur agressif en attaque, pour compenser le départ de D’Angelo Russell. En clair, pas un Mike Conley au rabais.

« On avait besoin qu’il marque plus et de tirer profit de ses automatismes avec Gobert », se souvient Chris Finch. « Qu’il retire de la pression des épaules d’Anthony Edwards et qu’il soit correct en défense. »

Outre son leadership, son expérience et sa sportivité de nouveau récompensée, Mike Conley a apporté 14 points de moyenne à 42% de réussite à 3-pts lors de son passage à Minnesota. Ses meilleures moyennes dans ces domaines depuis la saison 2020/21.

« Ils avaient besoin de moi », explique l’ancien du Jazz. « Pour gagner, il fallait que je sois bien présent. Et ça m’a donné un peu plus de motivation sur les parquets, pour que je sois moi-même. Je pensais vraiment devenir un joueur qui prend des shoots ouverts dans les coins. Donc ça m’a redonné de l’énergie pour les entraînements estivaux, afin de travailler pour avoir un rôle important. Et c’est plaisant d’avoir cette confiance du coach et de son staff. Ils croient en moi. Ça fait du bien d’être soi-même à nouveau, d’être toujours le même joueur qu’il y a quelques années. »

Mike Conley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 MEM 53 26 42.8 33.0 73.2 0.4 2.2 2.6 4.2 1.6 0.8 1.7 0.0 9.4 2008-09 MEM 82 31 44.2 40.6 81.7 0.3 3.1 3.4 4.3 1.8 1.1 1.7 0.1 10.9 2009-10 MEM 80 32 44.5 38.7 74.3 0.4 2.0 2.4 5.3 2.2 1.4 2.1 0.2 12.0 2010-11 MEM 81 36 44.4 36.9 73.3 0.4 2.7 3.1 6.5 2.3 1.8 2.2 0.2 13.7 2011-12 MEM 62 35 43.3 37.7 86.1 0.4 2.2 2.5 6.5 2.2 2.2 2.0 0.2 12.7 2012-13 MEM 80 35 44.0 36.2 83.0 0.5 2.3 2.8 6.1 2.1 2.2 2.4 0.3 14.6 2013-14 MEM 73 34 45.0 36.1 81.5 0.6 2.4 2.9 6.0 1.9 1.5 2.1 0.2 17.2 2014-15 MEM 70 32 44.6 38.6 85.9 0.4 2.6 3.0 5.4 2.0 1.3 2.2 0.2 15.8 2015-16 MEM 56 31 42.2 36.3 83.4 0.5 2.5 2.9 6.1 1.8 1.2 1.5 0.3 15.3 2016-17 MEM 69 33 46.0 40.8 85.9 0.5 3.0 3.5 6.3 1.8 1.3 2.3 0.3 20.5 2017-18 MEM 12 31 38.1 31.2 80.3 0.0 2.3 2.3 4.1 2.0 1.0 1.5 0.3 17.1 2018-19 MEM 70 34 43.8 36.4 84.5 0.6 2.8 3.4 6.4 1.8 1.3 1.9 0.3 21.1 2019-20 UTH 47 29 40.9 37.5 82.7 0.7 2.5 3.2 4.4 2.2 0.8 2.0 0.1 14.4 2020-21 UTH 51 29 44.4 41.2 85.2 0.7 2.8 3.5 6.0 1.9 1.4 1.9 0.2 16.2 2021-22 UTH 72 29 43.5 40.8 79.6 0.7 2.4 3.0 5.4 2.0 1.3 1.7 0.3 13.7 2022-23 * All Teams 67 30 42.8 38.5 83.4 0.5 2.2 2.7 6.7 2.1 1.1 1.5 0.2 11.9 2022-23 * UTH 43 30 40.8 36.2 81.3 0.4 2.1 2.5 7.7 2.2 1.0 1.7 0.2 10.7 2022-23 * MIN 24 31 46.0 42.0 86.3 0.7 2.5 3.1 5.0 1.9 1.2 1.2 0.2 14.0 Total 1025 32 43.9 38.2 82.0 0.5 2.5 3.0 5.7 2.0 1.4 2.0 0.2 14.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.