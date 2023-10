Cryptomonnaies : FTX a payé Stephen Curry 35 millions de dollars pour 60 heures de travail

583 333 dollars. Voilà le taux horaire perçu par Stephen Curry pour faire la promotion de FTX, la plateforme de cryptomonnaies de Sam Bankman-Fried qui a fait faillite l’année dernière.

Le journaliste et écrivain Michael Lewis, auteur de plusieurs best-sellers, dont certains adaptés au cinéma (The Blind Side, Le Stratège, The Big Short : Le Casse du siècle…) était ainsi interviewé par l’émission « 60 Minutes » sur son prochain livre, dans lequel il raconte l’ascension puis la chute de Sam Bankman-Fried.

Ayant pu suivre le milliardaire déchu pendant des années, et l’avoir rencontré des dizaines de fois, Michael Lewis explique avoir eu accès à des documents confidentiels, notamment sur ses dépenses.

« Il a payé Tom Brady 55 millions de dollars pour 20 heures de travail par an pendant trois ans », explique-t-il. « Il a payé Steph Curry 35 millions de dollars pour la même chose pendant trois ans. »

Tom Brady et Stephen Curry ne sont pas les seuls sportifs à avoir été payés par FTX, puisque la société avait beaucoup investi dans le sport, auprès notamment des Golden State Warriors, de Shaquille O’Neal, d’Udonis Haslem, de David Ortiz, de Naomi Osaka et d’autres, plaçant également son nom sur la salle du Miami Heat.

Mais les montants offerts au quarterback et au meneur de jeu paraissent hors sol. Pour Tom Brady, on parle ainsi de 55 millions de dollars pour un investissement personnel total de 40 heures alors que pour Stephen Curry, c’est 35 millions de dollars pour 60 heures de participation.

Même si la somme était surtout un moyen d’utiliser l’image, l’aura et la réputation des deux sportifs dans des publicités, on est au-delà des prix connus, puisque les marques de luxe payent par exemple jusqu’à 10 millions de dollars par an pour leur égérie (Julia Roberts, Charlize Theron, Nicole Kidman, Jennifer Lawrence…).

Voilà aussi en partie pourquoi les deux hommes, comme la plupart des sportifs ayant fait la promotion de FTX, sont désormais poursuivis en justice dans le cadre d’un recours collectif. Et ce même s’ils n’avaient pas connaissance de la gestion frauduleuse de Sam Bankman-Fried, qui a conduit l’entreprise FTX à la faillite.