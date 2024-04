Dennis Schröder veut s’inspirer de l’Allemagne pour ses Raptors

Personne n’imagine les Raptors remporter le titre NBA, et même atteindre les playoffs sera compliqué. Pour Dennis Schroder, qui remplace Fred VanVleet à la mène de l’équipe, c’est une situation qui rappelle ce qu’il a vécu avec l’Allemagne il y a un mois. Et on connaît la suite…

« Si tout le monde se comporte en professionnel, ne pense qu’à gagner et met son ego de côté » énumère le champion du monde à propos de la recette du succès. « Je pense que c’est ce que nous avons fait cet été avec l’équipe nationale et j’essaie d’apporter cela dans le vestiaire. C’est super d’avoir gagné la Coupe du monde, mais la NBA est un basket différent. J’ai énormément confiance en ce groupe. Je pense qu’on peut faire quelque chose ».

Une grande complicité avec Darko Rajakovic

Pour l’aider à tirer l’équipe vers le haut, le MVP de la Coupe du monde pourra compter sur sa complicité, voire même son amitié, avec le nouveau coach, Darko Rajakovic. Les deux ont travaillé ensemble pendant deux ans à OKC, et il est plus qu’heureux de jouer sous ses ordres.

« Ce que j’aime chez lui, c’est qu’il fait en sorte que tout le monde se sente responsable dans le vestiaire. Il ne fait pas ça pour enfoncer les joueurs, mais pour les élever. Et ce, du premier au quinzième joueur » poursuit Dennis Schroder. « Il a ses règles et son style de jeu. Peu importe qui vous êtes, qu’il s’agisse du staff ou des dirigeants, il faut respecter tout le monde. C’est un pas dans la bonne direction. Tout le monde sait que c’est comme ça qu’il faut jouer, et qu’il faut faire ça pour devenir un grand joueur. Mettez votre ego de côté et essayez de gagner ! ».

Habitué à être 6e homme ou joker offensif en sortie de banc, Dennis Schroder sera, comme en sélection, titulaire, et Darko Rajakovic pense qu’il va parfaitement s’en sortir. « Nous sommes toujours restés en contact » rapporte le remplaçant de Nick Nurse. « Nous avons eu une grande discussion lorsqu’il a signé pour notre équipe. Sur le style de jeu, la façon dont nous voulons jouer et il correspond très bien à cela. »

Alors qu’on a évoqué le rôle grandissant de Scottie Barnes dans la création du jeu, Darko Rajakovic rappelle que Dennis Schroder est un caméléon en attaque. « Comme vous le savez, Dennis a été meneur de jeu titulaire, meneur de jeu remplaçant… Il a joué avec le ballon, mais aussi sans ballon. C’est ce qui fait la beauté de Dennis Schroder. Il n’exige pas d’avoir le ballon dans les mains. Nous aurons des façons très créatives de l’utiliser ».