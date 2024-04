Vassilis Spanoulis nouveau sélectionneur de la Grèce

Il y a maintenant deux semaines, Dimitris Itoudis était écarté du poste de sélectionneur de l’équipe grecque. La faute à une double casquette de « sélectionneur/entraîneur » en Grèce et en Turquie, mais aussi à sa Coupe du monde ratée, avec une 15e place seulement. La Grèce va donc devoir passer par un tournoi de qualification olympique (TQO) pour espérer disputer les Jeux olympiques 2024.

Avec quel coach sur son banc ? D’après plusieurs médias grecs, c’est Vassilis Spanoulis qui va prendre la succession d’Itoudis, et il sera nommé officiellement lundi.

C’est un choix fort et symbolique puisque Spanoulis n’est pas n’importe qui. Triple vainqueur de l’Euroligue (2009, 2012 et 2013), meilleur marqueur de l’histoire de cette compétition, mais également champion d’Europe en 2005 avec la Grèce, c’est une véritable légende du basket hellénique et européen, avec un énorme palmarès.

Mais c’est aussi un jeune coach puisque Vassilis Spanoulis a commencé sa carrière sur les bancs l’année dernière, en prenant les commandes de Peristeri, une équipe du championnat grec. L’ancien meneur de jeu, qui est proche de Giannis Antetokounmpo, ce qui n’est pas négligeable, va désormais changer de dimension en prenant la sélection en mains.

Il avait d’ailleurs exprimé une partie de sa philosophie de jeu, quand il dirigeait l’équipe de la banlieue d’Athènes lors de la saison dernière. « Avec le tempo du jeu et la rapidité avec laquelle le basket évolue, il faut parfois oublier les consignes et laisser les joueurs s’exprimer », avait-il expliqué.