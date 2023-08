La Grèce suspendue aux examens de Giannis Antetokounmpo

Pas de Giannis Antetokounmpo au tournoi de l’Acropole cette semaine. Alors que la Grèce s’inclinait face à la Serbie et l’Italie, le « Greek Freak » est reparti aux Etats-Unis pour se faire examiner son genou, opéré cet été, par le staff médical des Bucks. Giannis ne s’est toujours pas entraîné avec ses coéquipiers depuis le début de la préparation, et on voit mal comment Milwaukee pourrait donner son feu vert à sa participation à la Coupe du monde.

« Je pense que bientôt, aujourd’hui ou demain, nous serons un peu mieux informés en tant que fédération sur la question de Giannis Antetokounmpo », a déclaré Dimitris Itoudis, le coach de la sélection.

Ce dernier doit déjà gérer une nouvelle absence de taille puisque Dimitris Agravanis a quitté le groupe cette semaine pour des « raisons personnelles ». La presse locale évoque un conflit avec son coach, et Itoudis n’est pas tendre avec son joueur.

« Le départ d’Agravanis ne change rien. Les sportifs viennent ici de leur plein gré, on ne leur met pas un pistolet sur la tempe. Il s’est exclu lui-même de l’équipe nationale. Je ne révélerai pas les détails. J’ai contacté 22 gars par téléphone ou en personne. Quelqu’un dit « je viens » et quelqu’un dit « je ne peux pas ». C’est simple ».

Adversaire des Etats-Unis en phase de poule, la Grèce n’est clairement pas au mieux avant la compétition.