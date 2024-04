Giannis Antetokounmpo très incertain pour la Coupe du monde

Les chances de médaille de la Grèce pour la prochaine Coupe du monde s’amenuisent…

Selon le site grec SDNA, repris par BasketNews, Giannis Antetokounmpo pourrait devoir faire l’impasse sur la compétition, prévue du 25 août au 10 septembre en Asie.

En cause ? Une blessure à la jambe. Le média grec rapporte en effet que la superstar des Bucks a envie de participer à la compétition internationale, mais que cette douleur à la jambe pourrait l’en empêcher. Car sa franchise ne devrait pas donner le feu vert à son départ pour la scène internationale s’il n’est pas à 100% en terme de santé.

À l’heure actuelle, les chances de participation de Giannis Antetokounmpo, touché au dos en playoffs face au Heat, sont évaluées à 50/50. On rappelle que la Grèce, déjà privée de Kostas Sloukas pour cet été, évoluera dans le groupe C en compagnie de la Jordanie, la Nouvelle-Zélande et surtout des États-Unis.