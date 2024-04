Si tout le monde, du côté de Golden State, a énormément commenté l’arrivée de Chris Paul cet été, d’autres considèrent que les principaux « renforts » sont Andrew Wiggins et Gary Payton II.

C’est ce que semblent penser Mike Dunleavy Jr. et Steve Kerr. « On a confiance. Ils sont en bonne forme, en bonne santé », commente le premier pour NBC Sports. « C’est important », confirme le second.

Les deux champions 2022 ont effectivement beaucoup manqué aux Californiens lors de la saison passée. Andrew Wiggins a seulement joué 37 rencontres, écarté pour des raisons personnelles quand Gary Payton II est revenu, après son transfert de Portland, avec une blessure aux abdominaux et n’a jamais retrouvé ses sensations.

Éviter un début de saison catastrophe à l’extérieur

Précieux dans la conquête du titre en 2022, ils n’ont pas évolué à leur meilleur niveau au printemps 2023 et ça change tout en défense.

« On sait de quoi on est capable défensivement avec ces joueurs-là, vu ce qu’ils ont déjà fait », poursuit Steve Kerr. « Il y a deux saisons, on faisait partie des cinq meilleures défenses de la ligue, la deuxième même derrière Boston (la première à l’efficacité en réalité), il me semble. Donc avoir Gary dès le début de saison, ça va nous booster. Je touche du bois pour qu’on reste en bonne santé. »

Andrew Wiggins et les Warriors avaient terminé la saison 2022/23 avec la 17e défense de la ligue, éprouvant les pires difficultés à exister à l’extérieur, avec 30 défaites en 41 matches…

« On n’était pas bon défensivement au début de la saison passée et c’est pour ça qu’on a perdu nos cinq premiers matches à l’extérieur », se souvient l’entraîneur. « On doit s’assurer d’être au niveau en défense, pour gagner à domicile et à la maison. »